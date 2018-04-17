Reuters: Suriye hava savunma sistemi füzeleri etkisiz hale getirdi

Reuters Haber Ajansı'nın Suriye Devlet Televizyonuna dayandırdığı habere göre Suriye hava savunma sistemi, hava sahasını ihlal eden ve Şaryat Hava Üssü'ne hedeflenen füzeleri Humus üzerinde etkisiz hale getirdi.

Füzelerin nereden ateşlendiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bölgede kendilerinden kaynaklanan herhangi bir askeri hareketliliğin bulunmadığını açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahond, "Şu anda bu bölgede ABD askeri hareketliliği yok." açıklamasında bulundu.

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