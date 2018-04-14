ABD Başkanı Trump'ın Suriye'deki kimyasal saldırıya ilişkin açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye rejimi hedeflerini vurmaya başladığını duyurdu.

Trump, "Kısa süre önce, ABD Silahlı Kuvvetleri'ne Suriye diktatörü Beşar Esad'ın kimyasal silahlarıyla bağlantılı hedeflere önleyici saldırılar yapılması talimatını verdim"dedi.

ABD Başkanı Trump, "Bu harekatı Esad'ın kimyasal silah kullanmasını engelleyene kadar sürdürmeye hazırlıklıyız ancak ABD, Suriye'de süresiz bir mevcudiyet aramıyor. Bölgenin kaderi, bölgenin kendi insanlarının elinde. Harekat, Rusya'nın Esad'ı kimyasal silahlardan uzak tutmak konusundaki aciziyetinin direkt sonucu." ifadesini kullandı.

Suriye'de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamanın ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye hava harekatı yapıyor.

ABD, Saldırılarda Tomahawk füzelerinin de kullanıldığını açıkladı.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN ŞAM'DA PATLAMA SESLERİ

Trump'ın açıklamasının ardından Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik olası müdahalenin çok yakında da gerçekleşebileceğini, hiç yakın olmayan bir zamanda da gerçekleşebileceğini belirtmiş, "Suriye'ye saldırının ne zaman olacağını asla söylemedim. Çok yakında da olabilir, hiç yakın olmayan bir zamanda da olabilir" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız." ifadelerini kullanmıştı.

Esed rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş ancak Rusya veto etmişti.

Günler süren tartışmaların ardından gelen Amerikan müdahalesi, Trump'ın bir yıl içerisinde Suriye'ye yönelik verdiği ikinci saldırı emri. Trump, daha önce sivillere karşı sarin gazı kullanıldığı gerekçesiyle geçen yıl Nisan ayında Suriye'yi vurma talimatı vermişti.

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