Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. 1 Nisan'da ekranlara gelen Survivor, Savaşçı, Çocuklar Duymasın ve Tehlikeli Karım yapımlarının ardından reyting sonuçları merak ediliyor. Ezeli yarışta kim birinci oldu? 1 Nisan reyting sonuçları açıklandı.

İşte 1 Nisan 2018 reyting sonuçları:

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