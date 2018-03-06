Pazartesi akşamları zirveye adını yazdıran Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünün final sahnesinde, ekran başındakilerin haftalardır heyecanla bekledikleri o büyük an yaşandı. Vartolu’nun yaşadığını öğrenen İdris oğluyla karşı karşıya geldi. Ona gerçek adı olan “Salih” ile hitap eden İdris ve Vartolu arasındaki yüzleşmede neler yaşanacağı büyük bir merakla beklenecek. Ekran başındakileri gözyaşlarına boğacak bu unutulmaz an, Çukur’un önümüzdeki hafta yayınlanacak 20’nci bölümünde seyircilerle buluşacak.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan 19’uncu bölümüyle reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Çukur, AB’de 12,73 izlenme oranı (rating), 26,66 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,89 izlenme oranı (rating), 25,64 izlenme payı (share), Total’de ise 10,23 izlenme oranı (rating), 21,16 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Çukur'un heyecanla beklenen 18’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #büyükyüzleşme etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #büyükyüzleşme etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 15 saat 30 dakika dünyada 7 saat 20 dakika, #çukur etiketi ise 1 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Somera’nın reyting analizine göre 5 Mart Pazartesi günü sosyal medyada en çok konuşulan programlar sıralamasında birinci oldu.

SIR PERDESİ ARALANDI!

Medet’in kurşunları karşısında kardeşi Yamaç için siper olan Selim’in yaşam savaşı, Çukur’daki tüm dengeleri sarstı. Oğlunun vurulduğu haberini duyunca gözyaşları içinde kalan İdris ile Sultan’ın duygu dolu sahnesi bölümün en çok konuşulan anlarından olurken, Selim’in vurulmasının arkasında Baykal’ın parmağının olduğunu öğrenen Yamaç’ın Baykal ile karşılaşması gerilimi tırmandırdı.

YAMAÇ, BAYKAL’I ÖLDÜRMEYE KARARLI!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede gözünü öfke bürüyen Yamaç, elinde silahla Baykal’ın malikanesine geliyor. Metin, Kemal ve diğer adamlar Yamaç’ı etkisiz hale getirse de, Baykal’ı öldürmeye kararlı olan Yamaç’ın çığlık attığı anlar bu büyük mücadelenin daha da kızışacağının sinyallerini veriyor.

Çukur’un merakla beklenen 20. bölümü 12 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 20. bölümünden ilk sahne!

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