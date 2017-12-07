Türkiye’deki tüm mal varlığına el konulması kararı verilen Reza Zarrab'ın yaklaşık 1.5 yıldır tersanede bekleyen lüks yatı ile ilgili Ankara ile resmi yazışma yapıldığı bildirildi. Bodrum Liman Başkanlığı'na yazının ulaşmasının ardından “60 years” isimli lüks yata da el konulacağı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre; Tersanede bekletilen yatın üzerine büyük branda çekilerek kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.



Yetkililerden edinilen bilgiye göre ise tersane yetkililerine yatın denize indirilmemesi için talimat verildiği öğrenildi.

rıza sarraf

Rıza Sarrafın yatı