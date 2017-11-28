Son dakika Rıza Sarraf (Reza Zarrab) davası soruşturmasında 2 kişi hakkında yakalama kararı!

ABD'deki Rıza Sarraf davası soruşturmasına ilişkin eski CHP milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, "Türkiye'den ABD'deki davaya sahte delil ve belge götürdüğü" iddiasıyla FETÖ firarisi Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez ile CHP eski Milletvekili Aykan Erdemir hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılığın aktardığına göre, ABD'deki davada listede ismi yer alan iki kişi hakkında yakalama kararı çıktığı belirtildi. Yakalama kararı, "ABD'de yer alan kurgu ve plan işbirlikçiliği" adı altındaki soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün ABD’de tutuklu Reza Zarrab davasında yargıç, “davanın tek sanığının eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla olacağını” açıklamıştı.

Savcılıkla işbirliği yapacağı konuşulan Zarrab, dünkü duruşmaya da katılmamış, jüri seçimi sadece Atilla için yapılmıştı.

"ABD Zarrab’a karşı” olan davanın adı, “ABD, Atilla’ya karşı” olarak değiştirilmişti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türkiye’ye kumpas kurulduğunu belirtip, “Zarrab tehditle iftiracılığa zorlanıyor” demişti.