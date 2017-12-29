Rize'nin Pazar ilçesinde 20 Mart 2017 tarihinde Pazar Fen Lisesi'nde ders sırasında arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldüren öğrenci 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılırken, öldürülen öğrencinin ailesinin cezayı az bularak bir üst mahkemeye itiraz edecekleri öğrenildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile ay başında yargılamasına başlanan B.K. ikinci duruşmasına da tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden ses ve görüntü sistemi (SEGBİS) ile bağlandı ve önceki ifadesinde olduğu gibi pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme başkanı sanığın suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olması nedeniyle 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan B.K. hakkında 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırırken, Emir Taş'ın babası Cihan Taş'ın cezayı az bularak cezanın arttırılması için bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini söylediği öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Pazar Fen Lisesi'nde 20 Mart 2017 tarihinde 9/B sınıfında Tarih dersi sırasında B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklamış, ardından sınıftan çıkarak alt katta bıçağı kendi boynuna saplamıştı. Emir Taş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavisinin ardından tutuklanarak önce Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne, ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.
B.K.'nın, korku filmi 'Testere'den esinlenerek hazırlanan 'Testere' oyunun bağımlısı olduğu iddia edilmiş, testere oyununun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.