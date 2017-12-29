Rize'nin Pazar ilçesinde 20 Mart 2017 tarihinde Pazar Fen Lisesi'nde ders sırasında arkadaşını boynundan bıçaklayarak öldüren öğrenci 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırılırken, öldürülen öğrencinin ailesinin cezayı az bularak bir üst mahkemeye itiraz edecekleri öğrenildi.

Rize Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile ay başında yargılamasına başlanan B.K. ikinci duruşmasına da tutuklu bulunduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nden ses ve görüntü sistemi (SEGBİS) ile bağlandı ve önceki ifadesinde olduğu gibi pişmanlığını dile getirdi. Mahkeme başkanı sanığın suç tarihinde 15 yaşını doldurmamış olması nedeniyle 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan B.K. hakkında 15 yıl ağır hapis cezasına çarptırırken, Emir Taş'ın babası Cihan Taş'ın cezayı az bularak cezanın arttırılması için bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini söylediği öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Pazar Fen Lisesi'nde 20 Mart 2017 tarihinde 9/B sınıfında Tarih dersi sırasında B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı boynundan bıçaklamış, ardından sınıftan çıkarak alt katta bıçağı kendi boynuna saplamıştı. Emir Taş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralanan B.K. ise tedavisinin ardından tutuklanarak önce Kalkandere L Tipi Cezaevi'ne, ardından Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti.

B.K.'nın, korku filmi 'Testere'den esinlenerek hazırlanan 'Testere' oyunun bağımlısı olduğu iddia edilmiş, testere oyununun karakterine ait maskeleri takarak çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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