Rize merkeze bağlı Köprülü Köyü'nde geçen yıl Ağustos ayında etkili olan yağışlar, 300 hane bulunan Köprülü köyünde çökmelere ve toprak kaymalarına neden oldu.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Bayrak'ın haberine göre, köyün yaklaşık 3'te birinde gözlenen toprak hareketliliği son haftalardaki şiddetli yağışlarla hızlandı. Yağmurlar sonrası evlerde çökme ve çatlaklar oluştu. Yaklaşık 60 ev hasar görürken geçen yıl oturulamayacak düzeyde hasar oluşan ve boşaltılan 9 eve yenileri eklenerek sayı 20'ye yükseldi.

Köyün 3'te birinde toprak hareketliliği devam ederken, köy sakinlerinden Necmettin Akar (68) "Bizim buralar yağışlı bölgeler. Yağmur yağdıkça çökmeler ve çatlaklar devam etti. Burada bulunan bütün evler riskli durumunda. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Burası bizlerin doğduğu büyüdüğü ve zamanı gelince de öleceği yer. Yetkililer 'Yağmur yağınca evden çıkın' diyor ancak nereye gideceğiz?" diye konuştu.



65 yaşındaki İmdat Bak ve 55 yaşındaki Muzaffer Aktaş ise gidecek yerlerinin olmadığını, evlerinde uyumaya korktuklarını söyledi.