Gerek yüksek kur gerek grupların politikaları sebebiyle bu yıl Türkiye’de rock ve metal festivali yapılamayacak gibi. Nitekim bu alanda açıklanan bir festival de yok. Aslında yakın geçmişte bazı heavy metal festivalleri yapıldı ama kamplı olanı yoktu. Bu yıl da kamplı festival keyfini yaşayamayacağız. Ancak hemen umutsuzluğa kapılmayın, kamplı festival ruhunu özleyenler ya da ilk kez tatmak isteyenler için Avrupa’da gidebileceğiniz pek çok festival var. İşte Avrupa’da katılabileceğiniz rock ve metal festivallerinden bazıları... HT Cumartesi'nden mete Aker'in haberi...

Wacken Open Air (2-4 Ağustos)

Daha önce 3 kez Hamburg’a bağlı Itzehoe’nun Wacken Köyü’ne gittim. Tabii ki sebebi bu büyük festivaldi. Bu tecrübeyi ilk kez 2011’de deneyimledim. O zamanlar Türkiye’de daha önce kamplı festivalde konaklamış olmama rağmen tecrübesiz sayılırdım. 80 bin kişiyle aynı alanda kamp yapınca işler değişti. Büyük festivallerde fazla sahne, fazla grup ve aktivite olduğu için programınızı iyi yapmanız gerekiyor. Grupların saatlerinin çakışması ya da sevdiğiniz grubu izleyeceğim derken başka ilgi çekici bir aktiviteyi kaçırmak mümkün. Tabii bunlara hiç takılmayıp tüm vaktini kamp alanında takılarak geçirenler de var... Şanslıydım ki gittiğim ilk iki seferde hava şartları beni zorlamadı. Hamburg’un toprak yapısı yağmur yağdığında çamura dönmeye çok elverişli. Son seferdeki 2016’da yağan yağmur ise 3 gün boyunca hem yorgunlukla hem de çamurla mücadele etmemiz gerektiğine işaret ediyordu. Gitmek isteyenler, pantolonunuzu çöpe atmayı göze alın, bastığınız çamur dizlerinize kadar gelebilir. Ama zaten Wacken’in sloganına bakın: ““İster yağmur yağsın ister güneş açsın.” Her ne olursa olsun 80 bin metalseverle aynı duyguyu yaşamak keyifliydi. Bu seneki line-up’ta şu isimler yer alıyor: Judas Priest, Nightwish, In Flames, Ghost, Danzig, Helloween, Running Wild ve dahası... Gitmek istiyorsanız, festival biletleri kamp dahil 220 Euro. Ancak acele edin çünkü festival yönetimi sadece 7 bin 500 bilet kaldığını duyurdu. Giderseniz festivalin yer aldığı Wacken Köyü’nde vakit geçirmeyi unutmayın. Köy, festival zamanı tam bir karnaval havasına bürünüyor.

Hellfest (22-24 Haziran)

Hellfest, Wacken’e gidiş planları yaparken hep iyi bir alternatif olmuştu. 2006’dan beri var olan heavy metal odaklı rock festivali Hellfest 2017’de günde 55 bin bilet satılan bir organizasyona dönüştü. 3 günlük festivalin bu seneki line’up’ında Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Deftones Marilyn Manson, Alice In Chains gibi isimler var. Ancak Fransa Clisson’daki festivali tercih etmek isterseniz Almanya’daki kadar şanslı değilsiniz. Festivalseverler biletleri çoktan tüketti. Karaborsa bilet sitesi Ticketbis’te 3 günlük bilet ve kamp bin 775 liradan satılıyor!

Summer Breeze (15-18 Ağustos)

Bir başka Almanya durağı Summer Breeze... Festival, Dinkelsbühl şehrinde yer alıyor. Wacken Open Air’de iki kez bir internet radyosunun forum grubuyla beraber kamp yapmıştık. Onlar 2015’te Summer Breeze’e gitmeye karar vermişlerdi. Wacken gibi büyük çaplı festivallerin olumlu yanları kadar organizasyon anlamında sorunları olduğunu düşünüyorlardı. Benim gitme fırsatım olmadı ama onlar hâlâ her yıl, Summer Breeze’e gidiyorlar. Festivalin ücreti 129 Euro. Trivium, Arch Enemy, At The Gates, Doro, Korpiklaani, Paradise Lost, W.A.S.P. gibi gruplar bu seneki line-up’ta.

Resurrection Fest (11-14 Temmuz)

13’üncüsü düzenlenen Resurrection Fest, iddialı bir kadroyla bizi karşılıyor. İspanya’nın Viveiro şehrindeki festivalde, Ghost, Scorpions, Kiss, Stone Sour, Megadeth ve Prophets of Rage gibi gruplar izlenebilecek. Kamp alanı olarak çeşitli seçenekler de sunuyorlar. Bilete dahil kamp alanının yanı sıra Resucamp isimli Celeiro Plajı’nın yanı ve Beachcamp isimli Area Plajı’nın yanı ile ihtiyaçlarınızı daha çok karşılamaya yönelik olan Glamping Area gibi seçenekler var. Ancak bilete dahil kamp alanı dışındakiler için ekstra ücret istiyorlar. 4 günlük festival ve kamp biletinin ücreti ise 151 Euro.

Leyendas del Rock Festival (8-11 Ağustos)

Hem Avrupa’nın güney batısı İspanya’ya gideyim, hem de diğerlerine göre daha uygun bilet fiyatı olsun diyorsanız, yolunuz Leyendas del Rock Festival’e düşebilir. Valencia’nın Villena kentinde yer alan festivalin 4 günlük biletleri 100 Euro. Üstelik diğer festivallerden aşağı kalır bir line-up’ı da yok gibi: Nightwish, W.A.S.P., Children of Bodom, Saxon, Warlock, Mr. Big...