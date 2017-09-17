Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hükümetin uyuşturucuyla mücadelede özellikle de gençlerin öldürülmesi konusuna odaklanmasından ötürü İnsan Hakları Komisyonu Başkanı'na, "Neden bu adam gençler özellikle de erkek çocuklar ilgili meselelerden çekiniyor? Sen Sübyancı mısın?" dedi.

Parlamenterlerin CHR'ye fon sağlamaması halinde ayrılan 678 milyon Filipinli peso (£ 9,7 milyon) ödeneğin polislerin kıyafetlerinin kamera ile donatılması için kullanılabileceğini söyleyen Duterte, CHR'nin 2018 için 1.72 milyar peso bütçe talep etmesi üzerine Başkan Chito Gascon'a yüklendi.

CHR sözcüsü Jacqueline de Guia, Devlet Başkanı Duterte'nin sözlerinin kamuoyunun dikkatini ülkedeki kritik insan hakları sorunlarından uzaklaştırdığını belirterek, ""Bunlar başkalarının haysiyetine saygı göstermeyen ifadelerdir. Halk, çocuk ölümlerini özellikle de savunmasız ve korumaya muhtaçlar için endişelendiğimizi anlamalı. " dedi.

BÜTÇESİ 20 DOLARA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ



Geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yle ittifak eden milletvekilleri, ülkede 5 binden fazla şüphelinin öldürüldüğü uyuşturucu operasyonlarını soruşturan CHR'nin yıllık bütçesinin 14,69 milyon dolardan 20 dolara düşürülmesi teklifini kabul etmişti.

Teklifi sunan milletvekili Rodante Marcoleta, Komisyonun, polis, asker, suçlu, terörist ayırt etmeden herkese yönelik insan hakları ihlallerini soruşturması gerektiğini ancak CHR'nin seçici davrandığını iddia etmişti.

Marcoleta, CHR'nin 1986'da eski Devlet Başkanı Corazon Aquino tarafından parlamentonun bulunmadığı bir ortamda kararnameyle oluşturulduğunu, bunun da yasal olmadığını öne sürmüştü.

Filipinler'de Duterte, 30 Haziran 2016'da görevi devraldığından beri yürütülen uyuşturucu operasyonlarında, polis kayıtlarına göre şimdiye kadar 5 binden fazla şüpheli öldürüldü.

Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, uyuşturucuyla mücadele operasyonları nedeniyle eleştirdikleri Duterte hükümetini "insanlığa karşı suç" işlemekle suçluyor.