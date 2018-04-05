Bu sene 3’üncüsü düzenlenen Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali 11, 12, 13 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul ve Çanakkale’de düzenlenecek.

Gazete Habertürk'teki habere göre; Festival, Roman Kahramanları Dergisi ve Maltepe Üniversitesi öncülüğünde üçüncü kez gerçekleşecek. 2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Troia Yılı’ ilan edilmesi üzerine festival teması: ‘Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları’ olarak belirlendi.

Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali; Balkan Savaşı’nın yüzüncü yılı olan 2012 yılında ‘Balkan Barışı’ temasıyla ilk kez yapılmış, 2017’de ise ‘Kafka’ teması ile ikincisi gerçekleşmişti.