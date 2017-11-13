1 | 35

Futbol tarihine damga vurmuş iki Ronaldo tanırız. Birçoklarına göre orijinal Ronaldo yani O Fenômeno, santrfor tanımını değiştiren oyunculardandı. Diğer Ronaldo ise Portekiz'den çıktı ve futbol tarihinin en iyileri arasında gösteriliyor. Ancak bu listeye bir Ronaldo daha eklememiz gerekiyor!