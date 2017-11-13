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Futbol

Futbolda kimse onun kadar keyif vermedi!

13 Kasım 2017 Pazartesi, 17:10:15 | Güncelleme: 20:06:36 HABERTURK.COM

  • 1 Ronaldinho'nun kariyeri - Ronaldinho golleri ve oynadığı takımlar
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    Futbol tarihine damga vurmuş iki Ronaldo tanırız. Birçoklarına göre orijinal Ronaldo yani O Fenômeno, santrfor tanımını değiştiren oyunculardandı. Diğer Ronaldo ise Portekiz'den çıktı ve futbol tarihinin en iyileri arasında gösteriliyor. Ancak bu listeye bir Ronaldo daha eklememiz gerekiyor!

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  • 2 Ronaldinho'nun kariyeri - Ronaldinho golleri ve oynadığı takımlar
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    Ronaldinho olarak tanıdığımız Ronaldo de Assis Moreira, yeşil sahaların gördüğü en büyük sihirbazlardandı. Bugünlerde Barcelona için elçilik yapsa da yeşil sahaları özlediğini çoğu zaman dile getiriyor. Biz de onu izlemeyi özledik!

     

  • 3 Ronaldinho'nun kariyeri - Ronaldinho golleri ve oynadığı takımlar
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    1980'de Porto Alegre kentinde başlayan hikayesi, Brezilya'nın kuzeylerinde devam etti. Büyüdüğü şehir Brezilya'nın önde gelen okullarından birine ev sahipliği yapması dışında churrasco adlı et yemeğiyle meşhur. Tabii bir de işlenen suçlarıyla!

  • 4 Ronaldinho'nun kariyeri - Ronaldinho golleri ve oynadığı takımlar
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    Ronaldinho hayatının ilk yıllarında Brezilya ve şehri rüşvet, suç ve sınıfsal ayrılıklarla doluydu. Başkan Joao Figueiredo askeri kuralları andıran yöntemleriyle Brezilya'yı ayağa kaldırmaya çalışıyordu. Ronaldinho'nun abisi Roberto da ailesini ayağa kaldırmaya...

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  • 5 Ronaldinho'nun kariyeri - Ronaldinho golleri ve oynadığı takımlar
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    Ronaldinho 8 yaşındayken babası Joao, bir havuzda geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. Abisi Roberto, hemşire olan annesine aile geçimi konusunda yardım ediyordu. Moreira ailesi için de bunun yolu diğer Brezilyalılar gibi futboldan geçiyordu!

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Yorumlar 16
  • Misafir 12 dakika önce
    Şu adamı izlemenin ayrıcalığını yaşadım ya!.. Gelecek nesil bu adamı izleyememenin üzüntüsünü yaşayacaktır.
  • Misafir 36 dakika önce
    kendi hayatını gerektiği gibi bitiremedi yazık oldu özel bir futbolcuydu
  • Misafir 3 saat önce
    1-MARADONA 2-C.RONALDO 3-MESSİ 4-RONALDİNHO 5-ZİDANE
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