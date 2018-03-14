Rus ajana suikast girişimi: İngiltere 23 Rus diplomatı sınırdışı edecek

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İngiltere hükümeti Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya yönelik suikast girişiminin ardından, İngiltere'deki 23 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Theresa May Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, suikast girişiminden doğrudan Moskova yönetimini sorumlu tuttu ve "Cinayet girişiminden Rus devleti sorumludur" dedi.

May, Rusya'nın suikast girişiminde nasıl olup da Rus yapımı bir sinir gazının kullanıldığını açıklaması için verilen sürenin dolmasından sonra, misilleme için Rus diplomatların sınırdışı edilmesine karar verildiğini söyledi.

Sınırdışı edilmesine karar verilen 23 kişinin, asıl görevleri açıklanmayan istihbatçılar oldukları bildiriliyor.

Rusya ise, suikast girişiminde parmağı olduğu iddialarını reddediyor.

Geçtiğimiz Pazar günü Salisbury kentindeki bir alışveriş merkezinde aniden hastalanan ve sokaktaki bir bankta bilinçsiz yatarken bulunan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'e sinir gazıyla müdahale edildiği ortaya çıkmıştı.

Polisin cinayete teşebbüs olarak değerlendirdiği olay, ikilinin Salisbury'deki Zizzi adlı zincir restoranda yemek yemesinden iki saat sonra gerçekleşmişti.

Adli incelemeler sonucu restoranın bir bölümünde sinir gazı kalıntılarına ulaşıldı.

Çifte ajan Skripal

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

66 yaşındaki Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Rusya'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.

2006 yılında eski istihbarat görevlisi Alexander Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif madde ile zehirlenmesi olayının da yankıları sürüyor.

İngiliz yetkililer, 2016'da tamamlanan soruşturma sonrası, Litvinenko'nun Rus istihbarat ajanları tarafından öldürüldüğü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bu operasyonu "muhtemelen şahsen onayladığı" sonucuna varmıştı.

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