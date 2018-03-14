'Rus muhalif iş adamı Gluşkov Londra'da ölü bulundu'

Guardian gazetesi, Rus muhalif iş adamı Nikolay Gluşkov'un Pazartesi günü Londra'daki evine yakın bir adreste ölü bulunduğunu yazdı. Gluşkov, 1990larda Rusya devletine ait hava yolları Aeroflot'un ve yakın arkadaşı muhalif oligark Boris Berezovski'ye ait otomobil şirketi LogoVAZ'ın genel müdürlüğünü yapmıştı.
Metropolitan Polisi (Londra Emniyet Teşkilatı) yazılı açıklamasında 60lı yaşlarında bir erkeğin New Malden'daki konutunda ölü bulunduğunu, kimliğinin bilindiğini ama resmi olarak teyit etmediklerini ve ailesine haber verildiğini duyurdu. Polis, ölüm nedeninin ise 'açıklanamadığını' söyledi.
Guardian'ın haberine göre arkadaşları ölen kişinin Rus iş adamı Gluşkov olduğunu teyit etti.
Olayın, Salisbury'de eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'ya Rus yapımı sinir gazıyla düzenlenen saldırının bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmadığı belirtildi.
Ölüm haberini Rus gazeteci Damian Kudrayavtsev kendi Facebook sayfasından da duyurdu.
Gluşkov, 1999'da Rusya'da kara para aklamak ve usulsüzlük yapmak suçlarından 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gluşkov, hakkında 2006'da farklı bir usulsüzlük suçlamasıyla verilen cezanın tecil edilmesiyle İngiltere'ye kaçıp sığınma talebinde bulundu.
Rus iş adamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalif isimlerdendi.
Gluşkov, 1999'da Putin ile ters düşüp İngiltere'ye kaçan ve 2013'te ölen Rus oligark Berezovski ile yakın arkadaştı.
Berezovksi, Berkshire'deki evinin banyosunda asılı halde bulunmuştu. Polis Berezovski'nin intihar etmiş olabileceğini duyursa da 2013'te Guardian gazetesine konuşan Gluşkov, yakın arkadaşının intihar ettiğine inanmadığını şu sözlerle ifade etmişti: "Boris'in öldürüldüğünden eminim. Medyada yayınlananlardan çok farklı bilgilere sahibim."
Gluşkov, 2017'de Rusya'da gıyabında yargılandığı davada Aeroflot'tan 123 milyon dolar çalmakla suçlandı ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Havayolu şirketi davayı Londra'ya taşımıştı ve Pazartesi günü Gluşkov'un duruşmaya katılması bekleniyordu.
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