Rus muhalif lider hapisten çıktı!

Rusya'da 2 Ekim tarihinde gözaltına alınan muhalif siyasetçi Alexei Navalny, instagram hesabında paylaştığı fotoğrafa göre hapisten çıktı.

Rus mahkemesi 2 Ekim'de muhalif lider Alexei Navalny’ye izinsiz miting düzenlediği için 20 gün hapis cezası vermiş, Navalny toplantı yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşıtlığıyla bilinen muhalif siyasetçi Navalny Mahkeme üyelerini yandaşlıkla suçlamış, “Daha önce de yasal bir gösteri için tutuklandım. Bu sefer de Putin’in doğum günü için bir çeşit hediye oldu. Tek söyleyebileceğim şey bu.”

Geçtiğimiz Haziran ayında Moskova’daki mahkeme, Rus muhalif lider Aleksey Navalniy hakkında yasadışı gösteri düzenlediği için 30 gün tutukluluk kararı çıkarmıştı.

Alexei Navalny