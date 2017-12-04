Rus uçakları Deyrizor'u vurdu!

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait altı Tu-22M3 uçağının Deyrizor'daki DEAŞ hedeflerinin vurduğu bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "3 Aralık 2017'de Rusya'dan kalkan altı adet Tu-22M3 uçağı Deyrizor'daki DEAŞ hedeflerine ateş açtı" denildi.

Bakanlığın verilerine göre, operasyonun hedefinin cephanelik ve teröristlerin yönetim noktaları olduğu belirtildi.

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