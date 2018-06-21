Rus yöneticiye casusluk suçlaması

Rusya’nın önde gelen devlet enerji şirketlerinden Inter RAO’nun üst düzey yöneticisi Karina Tsurkan, casusluk suçlamasıyla ülkesinde gözaltına alındı. Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Tsurkan, Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu’da bir süre yönetim kurulu üyeliği de yapmıştı. Casus skandalı, Akkuyu’daki santralı kuracak Rus devlet şirketleri arasında yer alan Inter RAO’da patlak verdi. Resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, Tsurkan’ın Romanya için casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

Tsurkan hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor. Tsurkan, geçen yıla kadar Akkuyu Nükleer Anonim AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Akkuyu Nükleer AŞ’nin 2017’deki genel kurulunda, Tsurkan’ın yerine yönetim kuruluna Cüneyd Zapsu atanmıştı.

Mersin-Akkuyu’da 4 bin 800 megavat kurulu güçte inşa edilecek santralın temeli kısa süre önce atıldı. Akkuyu Nükleer AŞ kaynakları, casusluk iddialarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Kaynaklar, Tsurkan’ın 17 Şubat 2017’de şirketle ilişiğinin kesildiğine işaret etti, casusluk iddialarının Akkuyu Nükleer AŞ’yi ilgilendirmediğini belirtti. Tsurkan, Inter RAO’nun resmi internet sitesinde yer alan biyografisine göre Moldova’da bir üniversiteden mezun oldu. 2010-2011 yıllarında şirketin Moldova, Ukrayna ve Romanya ile ilişkilerinden sorumlu olarak görev yaptı.