Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye'nin kentinde kimyasal silah kullanıldığı iddiaları ile ilgili olarak, Rusya'nın kimyasal silahlar konusundaki sorumluluğuna ihanet ettiğini söyledi. Sanders, Suriye'de kullanıldığı öne sürülen kimyasal silahlar konusunda Rusya'nın yanı sıra İran'ın da sorumlu olduğunu savundu. Sanders, "Bu ülkelerin materyal desteği olmadan bu girişim mümkün olamazdı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov ise Rusya ve ABD arasında askeri bir çatışma tehdidinin bulunmadığını açıkladı. Bogdanov, Suriye'de Rusya ile ABD arasında çatışma yaşanmasına yol açacak bir karışıklığın olmadığını söyledi. ABD ile Rus yetkililer arasında Suriye ile ilgili temasların bulunduğunu aktaran Bogdanov, iki ülke arasında sağduyunun hakim olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Rusya Federasyon Konseyi Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Yevgeniy Serebrennikov da, ABD'nin Suriye'de Rus ordusunu vurması halinde derhal karşılık vereceklerini söyledi.

ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı Rusya'nın engeline takıldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya, iç savaşın başından bu yana 12. kez Suriye karar tasarısını veto etmiş oldu.

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