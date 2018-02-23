Rusya BM'deki Suriye'de ateşkes tasarısında değişiklik istiyor

- Reuters Rusya'nın BM Büyükelçisi tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını istiyor.

Rusya, Suriye'de 30 gün boyunca bir ateşkese gidilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tasarısı üzerinde uzlaşma olmadığını açıkladı.

Rusya'nın BM Büyükelçisi Vassily Nebenzia, ülkesinin tasarıda bazı değişiklikler yapılmasını önerdiğini söyledi.

Konseyin acil toplantısında konuşan Rus Büyükelçi "popülist" değil "uygulanabilir" adımlar atılması çağrısı yaptı.

Suriye'de muhaliflerin elindeki Doğu Guta'daki sivillerin yoğun bombardıman altına alınmasının ardından Suriye'de bir ateşkes yapılması çağrıları artmıştı.

Karar tasarısında ne öngörülüyor?

Kuveyt ve İsveç'in sunduğu tasarı, tasarının geçmesinden sonraki 72 saat içinde ülke genelinde 30 günlük bir ateşkes yapılmasını istiyor.

Bunun 48 saat ardından da yaralıları ve hastaların tahliyesiyle, gıda dağıtımının başlatılması planlanıyor.

Ancak ateşkesin, IŞİD, El Kaide ve El Nusra için geçerli olmayacağı vurgulanıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Guta'da faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı örgütler ittifakı Hayat Tahrir El Şam'ın da ateşkes kapsamı dışında bırakılması gerektiğini söyledi.

Tasarıda ayrıca taraflara, hastaneler ve okullar da dahil sivil yerlerde askeri mevziler kurulmaması ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki kuşatmaların kaldırılması çağrısı yapılıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa tasarının vakit kaybedilmeden kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

- AFP Hastaneler yaralılarla başa çıkmakta zorlanıyor.

Rusya'nın itirazları ne?

BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkına sahip beş daimi üyeden biri olan Rusya'nın BM Büyükelçisi, sahada uygulanabilecek bir şeyler yapılması gerketiğini vurguladı.

Büyükelçi Nebenzia "Ateşkes ilke olarak büyük bir önem taşıyor ve sadece insani yardım dağıtımı için yapılmamalı. Mesele bunun nasıl başarılacağı. İhtiyaç duyduğumuz şey sembolik adımlar, karar almış olmak için karar almak değil, önlemlerin sahadaki koşullarla orantılı olması" dedi.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Kelley Curie ise Rusya'yı Doğu Guta'daki çatışmaları durdurmak için atılan "her anlamlı çabaya" engel olmakla suçladı.

Doğu Guta'da durum nasıl?

Suriye hükümeti güçleri art arda beş gündür hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısının en az 403'e çıktığını, Perşembe günü 43 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

BM'nin "yeryüzündeki cehennem" diye tanımladığı Doğu Guta'da yaşayan 393 bin kişinin üzerine varil bombaları ve top mermileri yağıyor.

Suriye resmi haber ajansı ise, başkent Şam'ın hükümetin kontrolündeki Barzeh bölgesine muhalifler tarafından atılan top mermilerinin bir çocuğun ölümüne, altı sivilin de yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

BM'nin Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis de ateşkes çağrısında bulundu.

Moumtzis Doğu Guta'dan gelen görüntülere atfen "BM Güvenlik Konseyi üyelerini bir ateşkes kararı almaya bu ikna etmeyecekse, artık ne ikna edecek bilemiyoruz" diye konuştu.

- AFP Kurtarma görevlileri bölgenin gün boyunca boyunca bombardımana maruz kaldığını söyledi.

Suriye hükümeti ise sivillerin hedef alındığını reddediyor ve Doğu Guta'yı "teröristlerden' kurtarmaya çalıştıklarını savunuyor.

Yardım kuruluşları ise, bölgedeki onlarca hastanenin çalışamaz hale geldiğini söylüyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü de, hükümetin uyguladığı kuşatmanın yaşam kurtaracak tıbbi malzemenin edinilmesini engellediğini, bölgedeki kliniklerinde kan, genel anestezi ilaçları ve damar yoluyla verilen antibiyotiklerin tamamen tükendiğini duyurdu.

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