Rusya'dan, " Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah denemelerini askıya alma kararını memnuniyetle karşılıyoruz."

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmesi öncesi, ülkesinin füze ve nükleer silah programını askıya aldığını ilan etmesini, Kore Yarımadası'ndaki gerilimin azaltılması için atılmış önemli bir adım olarak gördüklerini duyurdu.

Pyongyang'ın kararı karşısında ABD ve Güney Kore'ye de bölgedeki askeri eylemlerini azaltma çağrısı da yaparak, "Rusya ile Çin tarafından hazırlanan yol haritasında teklif edildiği gibi, askeri eylemlerin karşılıklı olarak azaltılması ve ABD ile Kuzey Kore arasında doğrudan temasın sağlanması yolunda ilerliyor olmasını, Moskova memnuniyetle karşılıyor." denildi.

Üst düzey bir Rus senatör ise "Pyongyang'ın nükleer ve füze testlerini durdurma hamlesi, Rusya'nın ve Çin'in de aralarında olduğu gibi, ABD'nin Kuzey Kore'yi 'haritadan silme' tehdidinden daha fazla ortak çabanın sonucudur." açıklamasında bulundu.

"Bununla birlikte, Kore Yarımadası krizindeki ilerleme, 'beş ülke'nin (altı parti görüşmelerinin üyeleri), ABD dışında Kuzey ve Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya'nın da dahil olduğu çabalar sayesinde mümkün olmuştur." açıklamasında bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, "Harika haberler. Maksimum baskı işe yarıyor. Amerikan halkı ve müttefikleri Trump'ın güçlü liderliği olmadan bu noktada olunamayacağını biliyor. Amerika, zirvenin devamı için Kuzey Kore'ye baskı planlarına devam edecek. Amerika güçlü duruyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

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