Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’yi uluslararası alanda çifte standart beklentisinde olmakla suçladı.

ABD’li yetkililerin, kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmezden geldiklerini savunan Zaharova, "Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar ancak aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyini de yeniden şekillendirmek istiyorlar." dedi.

ABD’nin konseyden ayrılma kararını şaşırtıcı bulmadıklarını ifade eden Zaharova, şunları kaydetti:

"Bu karar, ABD’nin sadece kendi çıkarlarına uyan çok taraflı düzenlerle iş birliği yapmak istediğini teyit ediyor. Konseyden ayrılma kararıyla ABD, insan haklarına yönelik kendi itibarına bir kez daha güçlü bir darbe vurmuştur. Konsey bugüne kadar etkin bir şekilde çalışmıştır ve ABD olmadan da böyle çalışmaya devam edecektir."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

LAVROV: ABD, EGEMEN DEVLETLERİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve müttefiklerinin egemen devletlerin içişlerine karışmaktan çekinmediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, ABD, NATO ve müttefikleriyle ilgili konularda açıklamalarda bulundu. NATO'nun faaliyetleri hakkında konuşan Lavrov, "ABD ve müttefikleri egemen devletlerin içişlerine karışmaktan çekinmiyor. ABD füze savunma sistemlerine, nükleer silah kullanımı sınırına ve özellikle askeri altyapılarına dikkat etmeliyiz. Çünkü NATO’nun faaliyetleri doğrudan Rusya ve Belarus sınırlarında gerçekleşiyor. Bu konularda Rusya ve Belarus dışişleri bakanlıkları olarak yakın temas halindeyiz ve pratik adımlar geliştiriyoruz" dedi.

İran ile ABD’nin yaptığı anlaşmaya da değinen Lavrov, "Siyasi beyanları bir kenara bırakıyorum. Ortada uluslararası anlaşma var. ABD ise bu anlaşmadan tek taraflı çekildi" açıklamasında bulundu.





