Rusya'nın, yerden-havaya savunma sistemleri konusunda yaptığı anlaşılan bu geri dönüş, Rusya'yı bu satıştan vazgeçirmeye çalışan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Moskova'ya yaptığı ziyareti izledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus askeri yardımları konusundaki yardımcısı Vladimir Kozhin, Izvestia gazetesinin Suriye'ye S-300 füzeleri verilmesi konusundaki sorusuna, "Şimdilik yeni ve modern hava savunma sistemlerinin teslimatı gibi bir konu konuşmuyoruz" dedi.
Rusya geçen ay Suriye'ye Batılı ülkelerin yaptığı hava saldırılarının ardından, İsrail'in itirazlarına rağmen Suriye'ye bu silahları vereceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı saldırılarının Rusya'nın füzelerin satışı konusundaki her türlü ahlaki çekincesini ortadan kaldırdığını söylemişti. Ancak Kozhin'in, Netanyahu'nun ziyaretinin hemen ardından yaptığı açıklama, İsrail'in Moskova ziyaretinin olumlu sonuçlandığını gösterdi. Kozhin, Suriye ordusunun "ihtiyacı olan her şeye sahip olduğunu" söyledi.
Önceki yıllarda Rus ordusu için geliştirilmiş olan S-300 füzelerinin modern ve gelişmiş versiyonları kamyonlardan ateşlenebiliyor ve askeri uçaklarla kısa ve orta menzilli balistik füzeleri vurabiliyor. Daha üstün yetenekli S-400 modelinin gerisinde kalmış olmasına rağmen, S-300'ler yine de Suriye ordusunun sahip olduğu benzer sistemlerden çok daha etkili.
PESKOV'DAN S-300 AÇIKLAMASI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'nin Suriye'ye S-300 sevk edilmeyeceği ve bu konuda görüşme yapılmadığı yönündeki açıklaması sorularına, Suriye'ye yönelik saldırıların ardından Rusya'nın gerekli gördüğü her adımı atma hakkına sahip olduğunu vurguladı.
Peskov, Rusya'nın Suriye'ye hiçbir zaman S-300 sevkiyatı yapacağını ilan etmediğini, Moskova'dan yapılan açıklamalarda, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısının ardından, Rusya'nın gerekli görülen her şeyi yapma hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.
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