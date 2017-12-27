Kahraman, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Rusya, Türkiye, Afganistan, İran, ve Çin meclis başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 'terörle mücadele ve bölgesel işbirliği' konulu konferans kapsamında Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin ile bir araya geldi.
Kahraman, "Türk vatandaşları için Rusya ile vize rejiminin basitleştirilmesini talep ediyoruz" dedi.
Rusya parlamentosu alt kanadı Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, Suriye bağlantılı terör tehdidi kalkmadan eski vizesiz düzene geçilmesinin zor olacağını dile getirdi.
Volodin, "Eskiden olduğu gibi vizesiz rejime dönülebilmesi için terör tehdidi tamamen ortadan kalkmalı. Terör tehdidi derken Suriye'deki durumu göz önünde bulunduruyoruz. Suriye'de DEAŞ yenilgiye uğratılmış olmasına rağmen terör unsurlarının bu ülkeden dünyaya yayılması şimdi çok daha güncel konu haline geldi. Suriye'de daha fazla barınamayacaklarını idrak eden bu unsurlar şimdi farklı yollardan Rusya, Orta Asya, Uzak doğu ve Avrupa ülkelerine sızmaya çalışıyor. Türkiye de Suriye'nin komşusu olarak bu güzergahın üzerinde yer alan ülke. Dolayısıyla Türkiye ile eskisi gibi vizesiz rejime geçebilmemiz için çok daha geniş işbirliği yapılması gerekiyor. Teröristlerin Suriye'den dünyaya yayılmayacağı garantilendiği zaman vizesiz seyahat konusu çözülebilir" dedi.
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