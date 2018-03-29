Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kısa sürede Tel Rifat’ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız” açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rifat bölgesinde sessizlik hâkim. TSK ve ÖSO birlikleri Suriye’nin kuzeyinde rejim bölgesine kadar 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmayı hedeflerken, çatışmasız bir şekilde Tel Rifat Beldesi’e girilmesi için Ruslarla müzakereler yürütüldüğü ancak henüz bir mutabakata varılamadığı belirtiliyor. Bölgedeki bazı Rus birliklerinin çekildiği kaydedilirken, PKK/ PYD’li teröristlerin de mevzilerini terk ederek beldeye bağlı Ahras kırsalına, bir kısmının da Münbiç’e kaçtığı ifade ediliyor.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Afrin ile rejim bölgesi arasındaki Tel Rifat’ta Rus ve Esad askerleri ile 2 ülkenin bayrakları bulunuyor. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, ÖSO’yu Halep yakınlarında istemeyen Esad rejimi, askerlerini ve Şii milisleri bölgede tutuyor. Önceki gün Rus askerlerinin çekildiği belirtilen Minnag Hava Üssü’nde ise rejim askerleriyle birlikte hâlâ az sayıda Rus askerinin olduğu dile getirildi. ÖSO kaynakları, Tel Rifat’ın askeri olarak düştüğünü ancak bölgede hâkimiyet ve güvenliğin sağlanması için hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

95 MAYIN İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Zeytin Dalı Harekâtı’yla terörden arındırılan Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı patlayıcıları arama faaliyetleri sürüyor. TSK tarafından yapılan açıklamada, Afrin’in kontrol altına alındığı 18 Mart 2018’den itibaren halkın emniyetle bölgeye dönüşünü sağlama faaliyetleri çerçevesinde 95 mayın ve el yapımı patlayıcının imha edildiği belirtildi.

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