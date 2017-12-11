Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere bugün Ankara’ya gelecek. Gazete Habertürk'ün haberine göre görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Suriye ve Kudüs’te yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Kudüs konusunda liderlerden çatışmayı değil barışmayı, barıştırmayı sağlamalarını beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin’le de hem bu meseleyi hem de Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz” dedi. İki lider, en son 23 Kasım’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin de katıldığı Soçi zirvesinde bir araya gelmişti.

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