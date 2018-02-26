Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de 30 günlük ateşkes sağlanmasına yönelik kararını değerlendirdi.

BMGK'nin kararında ateşkes kapsamının net bir şekilde ortaya konulduğunu savunan Lavrov, “Kararın farklı şekillerde yorumlanabilmesi mümkün değil. Ateşkes, Rusya’nın desteğiyle Suriye ordusunun DEAŞ, El Nusra ve onlarla iş birliği yapan gruplara yönelik operasyonlarını kesinlikle kapsamıyor.” diye konuştu.

Ateşkesin ne zaman başlayacağına da değinen Lavrov, “Sahada faaliyet gösteren taraflar, kararın nasıl uygulanacağı konusunda anlaşmaya vardığında ateşkes başlayacak. Böylelikle ateşkesin tam ve kapsamlı bir şekilde tüm Suriye’de etkin olması sağlanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

BMGK, iki gün önce Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'da durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, insani yardımların Suriye genelinde ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

"ÖZÜR DİLEMEYECEK"

Lavrov, Moskova'nın Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırımlarının kaldırılması için özür dilemeyeceğini söyledi.

Lavrov, "Avrupa Birliği'ne ve yaptırımlara katılan diğer ülkelere bu yaptırımları kaldırması için asla rica etmeyiz. Yaptırımları kaldırma koşullarıyla ilgili herhangi bir şartla pazarlık yapmayacağız. Mevcut durumda Rusya'yı izole etme girişimleriyle ve AB'nin sahip olduğu kendi kendini tecritle ilgili olarak uyguladığı izolasyon politikasından uzaklaşmaya hazırız" dedi.

Rus bakan, tüm koşulara hazır olduklarını da duyurarak," Etkileşimimizin eşgüdümlü talimatlarını izlemeye hazır olacağız, böyle istikrarsız bir durumun üstesinden gelmek için düzenli ve giderek artan olan iş taleplerine olumlu cevap vermeye hazır olacağız" şeklinde konuştu.

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