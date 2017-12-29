Türkiye ile Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasının ardından vatandaşlar, S-400 füze sisteminin ne olduğunu ve özelliklerini öğrenmek için internet üzerinde "S-400 nedir?" ve "S-400 özellikleri" aramasını yapmaya başladı. Peki S-400 nedir? S-400 füze özellikleri nelerdir? İşte detaylar.

S-400 NEDİR?

S-400 füze sistemleri, Rusya tarafından üretilen kısa, orta ve uzun menzilli olmak üzere S-300'ün adından geliştirilen yeni nesil hava savunma sistemidir.

1980'li yılların başında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanan S-400 füzeleri, SSCB'nin dağılmasının ardından üretim sürecinde aksama yaşadı. Bu nedenle beklenen süreden çok daha uzun bir sürede üretilen S-400 füzelerini S-300 füzelerinden ayıran en önemli özelliği birden fazla aynı hedefi aynı anda takip edebilmesidir. Aynı zamanda gelişmiş elektronik karşı tedbirler barındıran S-400 füzeleri, dünya genelinde sayılı hava savunma sistemleri arasındadır.

S-400 füzelerinde yer alan radarlar, hayalet uçak olarak tabir edilen casus uçaklar da dahil olmak üzere hafif radar izinli hedefleri takip edebilmektedir. Günümüze kadar birçok ülke tarafından satın alınmak istenen S-400 füzeleri, Rusya tarafından yalnızca Çin Halk Cumhuriyeti'ne satılmıştır. 29 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti, Rusya ile S-400 füzelerini satın alma konusunda yaptığı görüşmelerde sona gelerek S-400 füzelerini satın almıştır.

Bu gelişmeyle birlikte S-400 füze sistemleri dünya üzerinde yalnızca üretici ülke Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır. S-400 hava savunma sisteminde kullanılan füzeler, Rus Hava Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerini azaltma programına paralel olarak kısa, orta ve uzun menzillerde aynı anda kullanılabilecek değişik füzelerden seçilmiştir.

S-400 ÖZELLİKLERİ

Orta menzilli 9M96 füzesi aktif radar güdümlü bir füze olup 120 km menzile sahiptir ve hedefi vurma kabiliyeti uçaklara karşı 1 üzerinden 0.9 ve insansız uçaklara karşı 0.8 olarak hesaplanmıştır. Bu füzenin bir üst türevi olan 48N6DM 30 Nisan 2004 tarihinde Kapustin Yar test merkezinde test edilmiştir.

Uzun menzilli yeni bir füze olan 40N6 400 km menzile sahiptirm ve yarı aktif - aktif güdümle hedefe yönlendirilebilir. Bu füzenin hedefleri AWACS erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Füzenin hızı olan 4.8 km/saniye (17280 km/saat) aynı hızda hareket eden hedefleri vurmasını sağlar.

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