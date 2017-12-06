Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldı!

Ukrayna Başsavcılığı basın sözcüsü Larisa Sargan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suça teşebbüs, örgütlü suç, suç örgütü üyelerine yardım etme ve onların suçlarını gizleme şüphesinden Saakaşvili hakkında arama kararı çıkarıldığını bildirdi.



Sargan, işlemlerin polis ve istihbarat kuruluşu Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütüleceğini kaydetti.



Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili dün başkent Kiev'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.

Saakaşvili, güvenlik güçlerince bindirildiği araçtan taraftarların yardımıyla serbest kalmış, protesto eylemlerini sürdürmek üzere Ukrayna Parlamentosu önüne geçmişti.

Saakaşvili

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