Şaban Dişli, AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevinden istifa etti

AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı'na ağustos ayında atanan Şaban Dişli, görevinden istifa etti.
Habertürk TV'den Çimen Çetin'in edindiği bilgiye göre Şaban Dişli, istifa gerekçesini "Hem Cumhurbaşkanı hem de AK Parti'nin bu süreçte çok fazla gündemde olması ve tartışmalara konu olması" olarak açıkladı.
Dişli, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta ekonomi alanında çalışmalar yapmak üzere parti tüzüğünün 145. maddesi uyarınca şahsının "Genel Başkan Danışmanı" olarak atanması dolayısıyla büyük onur duyduğunu belirtti.
Bu göreve getirilmesi dolayısıyla AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dişli, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor. Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum. Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."
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Misafir 15 saat önce:money_mouth::money_mouth::money_mouth::money_mouth:00
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Misafir 17 saat önceSecimde cok pis gumleyecekler.3621
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Misafir 17 saat öncehee tabi istifa istifa.273