Dermatolog ve Farmakoloji uzmanı Dr. Serkan Aygın, erken yaşta saç dökülmesi konusunda kadın ve erkeklerin bilinçlenmesi adına açıklamalarda bulundu. Aygın, erkeklerin çoğunun, saçlarını 20'li yaşların başında kaybetmeye başladığını söyledi.
Aygın kadınlarda ise dökülmenin her dönemde olabildiğine dikkat çekti. Aygın yaptığı açıklamada saçların normalden fazla döküldüğünü anlamak için saç fırçası ve tarağın incelenip normalden fazla saç olup olmadığına bakılması gerektiğini söylerken, "Günde 40-50 saç teli dökülmesi normal olarak değerlendirilebilir" dedi.
Mevsim geçişlerindeki 15-20 günlük süreçlerde saç dökülme rakamının 100 saç teline kadar artmasının normal olduğunu söyleyen Aygın,"Ortalama birinin 100 bin saç teli olduğunu ve aynı zamanda kırılan saçların da yeniden uzadığını düşündüğümüzde bu rakamlar hiç de korkutucu rakamlar değildir. Saçlarınıza elinizi attığınız her seferinde elinize 5-10 saç teli geliyorsa, bu da saçlarınızın dökülme sorunu ile karşı karşıya olduğunuzun bir göstergesidir. Sağlıklı saçlarda tarama dışında kopmalar olmaz" şeklinde konuştu.
SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Dr. Serkan Aygın, erken yaşlarda oluşturulan alışkanlıkların bir ömür boyu saçlarınızın sağlıklı kalmasını sağlayacağını ve saç dökülmesini tedavi etmek için en uygun zamanın onları kaybetmeden önceki zamanlar olduğunu belirtti. Aygın, "Bununla birlikte, sorunu başlangıç asamasında bulursanız, etkilenen bölgedeki saçların dökülmesini de engelleyebilirsiniz. Beslenmenizi değistirmekten, oral ve topikal ilaçların kullanımı, sağlıklı bir saç bakımı rejimini takip etmeye kadar, sağlıklı saç büyümesini teşvik etmek için yapabileceğiniz çok şey var" diye konuştu.
SAÇ BAKIMI İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ NOKTA
Dr. Serkan Aygın, "Protein ve demir, saç büyümesi için gerekli olan temel besindir. Saç teli kompozisyonunuzun yüzde 90'ı proteinden oluşur. Aynı zamanda saç derisinde etkili kan dolasımı için demir de gereklidir. Protein eksikliği saçlarınızın kuru ve kırılgan olmasına neden olurken, demir eksikliği saç foliküllerini zayıflatır. Günlük beslenmenizin önemli bir bölümünün bu iki besinden zengin gıdalardan geldiğinden emin olun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.