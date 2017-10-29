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Mevsim geçişlerindeki 15-20 günlük süreçlerde saç dökülme rakamının 100 saç teline kadar artmasının normal olduğunu söyleyen Aygın,"Ortalama birinin 100 bin saç teli olduğunu ve aynı zamanda kırılan saçların da yeniden uzadığını düşündüğümüzde bu rakamlar hiç de korkutucu rakamlar değildir. Saçlarınıza elinizi attığınız her seferinde elinize 5-10 saç teli geliyorsa, bu da saçlarınızın dökülme sorunu ile karşı karşıya olduğunuzun bir göstergesidir. Sağlıklı saçlarda tarama dışında kopmalar olmaz" şeklinde konuştu.