CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Şafak Pavey kimdir? Şafak Pavey kaç yaşında?

ŞAFAK PAVEY KİMDİR?

Şafak Pavey, 10 Temmuz 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Londra Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı ve ardından London School of Economics'de yüksek lisansını bitirdi.

Eğitiminin ardından Birleşmiş Milletler'de Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevine başlayan Şafak Pavey, uluslararası işaret dilini de konuşabilmektedir ve aynı amanda Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve giriş seviyesinde Arapça, Farsça bilmektedir.

24 Mayıs 1996 tarihinde İsviçre'nin Zürih şehrindeki Cenevre Üniversitesi'nde sanat eğitimi alırken beyin tümörü teşhisi konulan arkadaşını trene bindirirken geçirdiği bir kazada sol kolunu ve sol bacağını kaybetmiştir.

Birleşmiş Milletler'deki görevini bırakarak 15 yıl sonra Türkiye'ye dönen Şafak Pavey, 12 Haziran 2011 tarihindeki seçimlere girerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den İstanbul milletvekili olarak seçilmiştir.

Türkiye - Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olan Şafak Pavey, Türkiye - Norveç Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekilidir.

3 Temmuz 2015 tarihinde CHP grubu tarafından Meclis Başkanvekili olarak seçilen Şafak Pavey, 15 Eylül 2017 tarihinde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştır.

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Şafak Pavey kimdir?

Şafak Pavey kaç yaşında