Diyarbakır’ın Ergani ilçesi, Mardin ve Kilis'te etkili olan yağış zor anlar yaşattı. Mardin'de Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçe merkezlerinde su baskınları yaşandı.

Sel sularıyla birlikte taşan dereler, cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Sürücüler, suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Yağmur suları nedeniyle bir çok, ev, işyeri araba ve tarla da sular altında kaldı.

KÜTÜPHANEYİ SU BASTI

DHA'nın aktardığına göre; Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış sonrası su taşkınları yaşandı. Yağmur tahliye sisteminin yetersiz kaldığı yağışlar sonrası kanalizasyonlar taştı.

Taşan sular caddelere dolunca vatandaşlar da olumsuz yönde etkilendi. Çoğu cadde ve sokağa çıkmak imkansız hale gelirken birçok evi su bastı.

Taşan suların olumsuz etkilediği yerlerden biri de İlçe Halk Kütüphanesi oldu. Sel suları altında kalan kütüphanenin önünde bulunan parke taşları yerinden sökülürken, suların dolduğu kütüphane binasında da kitap ve eşyalar su altında kaldı. Birçok kitap sular nedeniyle zarar gördü. Kütüphanede kitap ve eşyaları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

5 KİŞİ MAHSUR KALDI

AA'nın aktardığına göre; Kilis'te etkili olan sağanak sele neden oldu. Gülbaba köyündeki evlerinde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi geçiren ikisi çocuk 5 kişiyi, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı.

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