Sürekli kilo verip alanlar ensülin direncine dikkat!

Ensülin direnci olanların kilo verme süreci olmayanlara göre daha uzun sürebiliyor. Glisemik yükü düşük bir diyet yapmak yerine aç kalarak zayıflamayı seçenler, verdikleri kiloları fazlasıyla geri alıyor.

Zayıflamak için yüzlerce yöntem sıralayabiliriz. Ama fazla kiloların nedeni üzerine çalışmadığımız sürece bunlar çok da işe yaramaz. Sadece bugünü, bu ayı veya bu yazı düşündüğümüzde hızlı zayıflama yöntemlerinin hepsi size çok çekici gelebilir. İlk 5 diyet denemesinde ve zayıflamada sürdürülebilir gibi görünebilir ama 10. kez diyet yapanlar bunun ne demek olduğunu iyi bilirler.

Çocukluğundan beri kilo problemi yaşayanlar, sürekli bir motivasyonla diyete baş- layıp zayıflayıp sonra da verdikleri kiloları fazlasıyla geri alanlar veya zayıflamaya çalışırken çok uğraşıp kilo veremeyenler, size engel olan ensülin hormonu olabilir. Ensülin direnci son yıllarda sık sık duyduğumuz bir problem.

ENSÜLİN DİRENCİ NE DEMEK?

Peki ensülin direnci ne demek? Ensülin, pankreastan salgılanan bir hormondur. Ensülin direnci gibi metabolik bir sorun olduğunda, pankreastan fazlaca ensülin salımı başlar ve bu bir süre sonra şekerle arasının bozulmasına sebep olur. Şeker ve ensülin beraber çalışmakta zorlanırlar ve bu bozukluk diyabete yani şeker hastalığına dönüşebilir.

ENSÜLİN DİRENCİ KİLO ALDIRIR MI?

Ensülin direnci kilo aldırır, çünkü ensülin, şekerin kullanılmasını sağlayan hormondur. Bir diğer görevi de vücutta yağ depolamaktır. Ensülinin fazla salgılanması, yağlanmayı ve doğal olarak da kilo artışını sağlar. Özellikle karın çevresinde depolanan yağlar ensulin direnci olduğuna işaret edebilir. Ensülin direnci kilo almayı hızlandırır ve kilo aldıkça da ensülin direnci artar.

ENSÜLİN DİRENCİNİ KIRABİLMEK İÇİN:

1. Glisemik endeksi yüksek besinleri az tüketin.

2. 2 saatte bir öğün planlayın.

3 ana, 3 ara öğün içerecek şekilde beslenin.

3. Mutlaka hareket edin, ister salonda ister sokakta yürüyün!

4. İyi protein alın, iyi lif alın ve karbonhidratı kontrol edin. Her gün et, balık, tavuk, peynir, yoğurt, süt, salata, sebze, yağ, ekmek, tahıl ve meyve tüketin. Hamur işine ve nişastalı besinlereyse, beslenmenizde 15 günde bir olacak şekilde yer verin.

NASIL ÖĞRENEBİLİRİZ?

Bir endokrinoloğa muayene olmanızda fayda var. Kan tahlilinden açlık ensülin ve açlık şekeriyle ensülin direnciniz var mı ölçülebiliyor. Endokrin uzmanı, ensülin direncinin derecesine göre tedaviyi belirliyor. Öncelikle yaşam şeklini değiştirmek, iyi bir beslenme ve aktivite programı belirlemek gerekiyor. Diyetinizi yapamıyor, iştahınızı durduramıyor, kilo veremiyorsanız hekiminize bu konuda bilgi verin.

ZAYIFLAYINCA ENSÜLİN DİRENCİ GEÇER Mİ?

Geçmeyebilir çünkü her zayıflama şekli ensülin hormonunu sakinleştirmez. Glisemik endekse göre beslenmiyorsanız ve hareketsiz bir hayatınız varsa kaloriyi azaltarak belki zayıflarsınız ama bu ensülini düşürmez. Verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Sadece sporla zayıflamaya çalışıyor ve yediklerinize dikkat etmiyorsanız, bu da tek başına yeterli olmayacaktır. Sürekli başa dönmemek için ensülin direncini tedavi etmelisiniz.

NASIL ANLARIZ?

Tatlıya düşkünlük

Hamur işinde doyumsuzluk

Yemekten sonra doygunluk hissinin oluşmaması

Sabah iştahsız uyanıp akşama doğru iştahın artması

Uyku hali

Isteksizlik

Yorgunluk

Sinirlilik

Terleme, çarpıntı

Dikkat dağınıklığı

Unutkanlık

Gece yeme, uykudan uyanıp yeme

Halsizlik

Şişkinlik

TEDAVİSİ NASIL OLUYOR?

Ensülin direncinin derecesine göre tedavisi değişir. İlaç alsanız da almasanız da önemli olan hatta en önemli olan şey ne yediğinizdir. Ensülin direncini kırmak için glisemik endeksi düşük gıdalarla glisemik yükü düşük diyet uygulamalısınız. Bunun için bir diyetisyenle çalışmanız şart, çünkü glisemik yük diyeti bir eğitim şeklinde geçer. Diyette neler olmalı, neler olmamalı, saat kaçta yemek yemelisiniz, hangi besinler size iyi gelir ve hangileri ensülini tetikler? Bunu bir uzmanla birlikte takip etmek sizi başarıya götürür. Hayatınızı, yaşam tarzını şimdiden değiştirmek sizi diyabetten korur. Belki de bir süre sonra ilaç kullanmanıza bile gerek kalmaz.

ZAYIFLAMAK DAHA MI ZOR?

Ensülin direncinde vücut kilo almaya çok müsaittir. Direnç olan kişiler başlarda yavaş zayıflarken, 2. ve 3. haftadan sonra kilo verme hızlanabilir. Zayıflama başladığında ensü- lin hormonu azalıyor demektir, azaldıkça da zayıflama kolaylaşır. Ensülin direnci olanların biraz daha sabırlı olması gerekiyor çünkü zayıflama biraz daha uzun sürebiliyor. Sabredemeyenler aç kalarak zayıflıyor ve sonra verdiklerinin 2 katını geri alabiliyor. Ya da bu ilk diyeti değilse vücut buna da cevap vermiyor. Siz siz olun, ensü- lin direnciniz varsa buna uygun beslenerek sorunu çözün. Glisemik endekse göre beslendiğinizde ve yürüdüğünüzde kalıcı çözüm sağlarsınız.

Güneş AKSÜS / GAZETE HABERTÜRK