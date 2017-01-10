Alzheimer ilacı çürüyen dişlere derman oldu

Yakın bir gelecekte çürüyen dişlere dolgu yapılması gerekmeyecek. İngiliz bilim adamları Alzheimer tedavisinde kullanılan bir ilacı kullanarak dişlere “kendi kendilerini tedavi etmeyi” öğreten bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Kings College Üniversitesi’nin uzmanlarından Prof. Paul Sharpe liderliğindeki bir ekip, dişlere yeniden onarma kabiliyeti kazandıran kök hücre tedavisinde kullanılan Alzheimer ilacının çürük dişin tamamının onarılmasını sağladığını tespit etti. Yöntem insanlar üzerinde denendikten sonra onaya sunulacak.

GAZETE HABERTÜRK