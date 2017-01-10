KALP SAĞLIĞI HABERLERİ
10 OCAK 2017
Stres
SAĞLIK

Aşırı stres kalbi vuruyor!

Dr. Kemal Karaağaç, stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliğinin, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğini söyledi

10 Ocak 2017 Salı, 14:52:17 Güncelleme: 14:56:47

Kardiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Kemal Karaağaç, hem sosyal hem de ekonomik kaygılardan ötürü ortaya çıkan stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliği, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğini söyledi.

Son yıllarda dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları giderek artarken, özellikle kalp hastalıkları ölümcül olabilmesinden dolayı, toplum sağlığını tehdit eden en önemli sağlık sorunları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüz dünyasında hem sosyal, hem de ekonomik kaygılardan ötürü ortaya çıkan stres ve bunun üzerine yaşanan aşırı yorulma ve spor eksikliği, bireylerde kalp krizi geçirme ihtimalini de büyük oranda tetiklediğinin altını çizen Uzm. Dr. Kemal Karaağaç, kalp sağlığının korunması konusunda önemli tavsiyelerde bulundu. 

Uzm. Dr. Karaağaç, "Stres, aslında günlük yaşamımızın bir parçasıdır. İnsanlar zorlu koşullar altında çok daha fazla stres altında yaşıyor. Sosyal ve ekonomik kaygılardan kaynaklanan stres, aşırı yorulma ve spor eksikliğini de beraberinde getirince, kalp krizi geçirme oranlarında da artış yaşanıyor. Kalp hastalıkları dünyada tüm ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alıyor. Dünya genelinde yılda yaklaşık 17 milyon, Türkiye'de ise yılda 200 bin kişi kalp hastalıklarından dolayı hayatını kaybediyor. Ancak gelinen noktada teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, artık kalp hastalıkları ile ilgili tedavi yöntemleri de giderek artmakta ve doğru zamanda alınacak önlemler sayesinde de kalp hastalıklarından büyük oranda korunmak mümkündür" dedi.

Aşırı stres sebebiyle artan sigara ve alkol tüketiminin, metabolizmanın daha da kötüleşmesine sebep olabildiğini aktaran Dr. Karaağaç, bazı kişilerde stresle birlikte artan kalori tüketiminin, beraberinde metabolik sendrom ile diyabet hastalığı gelişim riskini de getirdiğine dikkat çekti. Karaağaç, kalp ve damar sağlığı konusunda haftada en az 3 günlük, ortalama 1 saat ile orta şiddette fiziksel aktivite yapılması gerektiğini vurgulayarak, bunun sağlık açısından faydalı olacağını belirtti.

Dr. Karaağaç son olarak, kalp damar sağlığının korunması adına, özellikle daha önceden koroner damarına tent takılan, by pass operasyonu olan ve şeker hastalığı tanısı konulan kişilerin, her 6 ayda bir kez olmak üzere mutlaka kardiyoloji doktoruna kontrole gitmesi gerektiği söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Deniz Dinç zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi!
SAĞLIK

Zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İki dil bilmenin bu avantajını biliyor muydunuz?
Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
SAĞLIK

Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
Alzheimer ilacı çürüyen dişlere derman oldu
SAĞLIK

Alzheimer ilacı çürüyen dişlere derman oldu
Elektronik sigara Türkiye'de yasak mı?
SAĞLIK

İçene de satana da ceza geliyor!
Ne kadar yaşayacağınızı belirleyen kan testi!
SAĞLIK

Ne kadar yaşayacağınızı belirleyen kan testi!
Ciğerine fındık kaçan çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı!
SAĞLIK

CİĞERİNE FINDIK KAÇAN ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI!
Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli
SAĞLIK

HAFTADA 1-2 GÜN EGZERSİZ DE SAĞLIK İÇİN YETERLİ
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İKİ DİL BİLMENİN BU AVANTAJINI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Aşırı stres kalbi vuruyor!
SAĞLIK

AŞIRI STRES KALBİ VURUYOR!
Deniz Dinç zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi!
SAĞLIK

ZAYIFLADI, ZİPLİNE HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'
SAĞLIK

'HER YIL 2 BİN KİŞİ ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRİYOR'