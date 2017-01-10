SAĞLIK HABERLERİ
10 OCAK 2017
Egzersiz
SAĞLIK

Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli

Araştırmacılar, tavsiye edilen haftalık egzersizlerin bir ya da iki güne sığdırılarak yapılmasının sağlık için yeterli olduğunu açıkladı

10 Ocak 2017 Salı, 15:16:46 Güncelleme: 15:18:34 AA

Araştırmacılar, tavsiye edilen haftalık egzersizlerin bir ya da iki güne sığdırılarak yapılmasının sağlık için yeterli olduğunu bildirdi.

İngiltere ve İskoçya'da 40 yaş üstü 64 bin yetişkinin katıldığı çalışmada, 7 gün için öngörülen 150 dakikalık egzersizin hafta içine yayılarak yapılmaması durumunda da erken ölüm riskinin ortalama üçte bir azaldığı gözlendi.

Sonuçları, "JAMA Internal Medicine"de yayımlanan çalışmada, Loughborough ve Sydney üniversitelerinden araştırmacılar, katılımcıların egzersiz yaparken harcadıkları zamanı ve sağlık durumlarını 18 yıl boyunca gözlemledi.

Bir hafta içinde ne kadar sıklıkta egzersiz yapıldığının bir önemi olmadığını kaydeden araştırmacılar, aktivitenin kurallarına uygun yapıldığı sürece sağlığa faydasının aynı olduğunu kaydetti.

Çalışmada, haftanın bir ya da iki günü egzersiz yapanların, hiç yapmayanlara göre, kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin yüzde 41, kanserden de yüzde 18 oranında daha düşük olduğu ortaya konuldu. Haftada üç ya da daha fazla gün egzersiz yapanlarda ise bu oranın sırasıyla yüzde 41 ve yüzde 21 olduğuna dikkat çekildi.

Araştırmanın liderliğini yapan Loughborough Üniversitesinden Dr. Gary O'Donovan, BBC'de yer alan açıklamasında, bulgunun, yoğun iş temposu yüzünden haftalık fiziksel aktivitelerini hafta sonuna sıkıştıranlar için iyi haber olduğunu söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Ciğerine fındık kaçan çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı!
SAĞLIK

Ciğerine fındık kaçan çocuk böyle kurtarıldı!
Aşırı stres kalbi vuruyor!
SAĞLIK

Aşırı stres kalbi vuruyor!
Deniz Dinç zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi!
SAĞLIK

Zayıfladı, zipline hayalini gerçekleştirdi
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İki dil bilmenin bu avantajını biliyor muydunuz?
Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
SAĞLIK

Her evlilik iyi değil her boşanma kötü değil!
Alzheimer ilacı çürüyen dişlere derman oldu
SAĞLIK

Alzheimer ilacı çürüyen dişlere derman oldu
Ciğerine fındık kaçan çocuk nefes kesen operasyonla kurtarıldı!
SAĞLIK

CİĞERİNE FINDIK KAÇAN ÇOCUK BÖYLE KURTARILDI!
'Her yıl 2 bin kişi organ yetmezliğinden yaşamını yitiriyor'
SAĞLIK

'HER YIL 2 BİN KİŞİ ORGAN YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRİYOR'
Akdeniz diyetinin beyin sağlığına olumlu etkisi olabilir!
SAĞLIK

AKDENİZ DİYETİNİN BEYİN SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİSİ OLABİLİR!
Aşırı stres kalbi vuruyor!
SAĞLIK

AŞIRI STRES KALBİ VURUYOR!
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanıyor
SAĞLIK

İKİ DİL BİLMENİN BU AVANTAJINI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Haftada 1-2 gün egzersiz de sağlık için yeterli
SAĞLIK

HAFTADA 1-2 GÜN EGZERSİZ DE SAĞLIK İÇİN YETERLİ