Rahmi alınacakken hamile kaldı!

Rahmindeki 21 miyomun tedavisi için gittiği bazı merkezlerde, 'Rahmin alınması gerekiyor" yanıtını alan İzmirli 37 yaşındaki Özlem Kazma'nın dünyası karardı. Özel bir hastanede geçirdiği riskli operasyonla 2 kilo ağırlığındaki miyomları alınan genç kadın, şimdi 3 aylık hamile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

37 yaşındaki Özlem Kazma, farklı hastanelere, farklı doktorlara başvurarak rahimdeki miyomlardan kurtulup çocuk sahibi olmak istedi. Lakin kendisine birçok uzman tarafından gerçekleştirilecek ameliyatın riskli olduğu; rahmin alınması, çocuk sahibi olamama gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği söylendi. Tüm olumsuz yanıtlara rağmen vazgeçmeyen Özlem Kazma, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ali İrfan Güzel ile tanıştı. Zor geçen başarılı bir ameliyat sonrası gebe kalabileceğini öğrenen Özlem Kazma, ameliyattan 6 ay sonra hamile kaldı.

Çocuk sahibi olmayı çok istediğini, rahimde oluşan çok sayıdaki miyomların ilk fark edildiğinde büyük korku yaşadığını dile getiren Özlem Kazma, "Yeni evli olduğum için gebe kalmak istedim. İlk muayeneyi yapan doktor, sonuçları görünce aşırı tepki verdi. Bu zamana kadar neredeydin, neden bekledin dedi. Gözlerinden bu tedavinin zor olacağını anladım ve korktum. Bir daha hiç çocuk sahibi olamayacağımı düşündüm" dedi.

Doç. Dr. Ali İrfan Güzel ile tesadüf üzerine tanıştıklarını ve kendisinin ameliyat hakkında güvenilir bilgiler verdiğini söyleyen Özlem Kazma, "Hocamızla tesadüfen tanıştım. Yumurtalıklarımı kontrol etti, MR çekildi. Ciddi ve tehlikeli bir durum olduğunu hiç hissettirmedi. Böyle davranması hem bizde güven oluşturdu hem de bizi mutlu etti. Hiç korkma, ameliyat olacaksın dedi. Tahlilleri olduktan sonra ameliyata girdim. Zor geçen bir ameliyat olduğunu söyledi fakat benim açımdan kolay geçen bir süreçti. Ameliyatın üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar kontrole gittik. İlerleyiş gayet normaldi. Ameliyat olalı 11 ay oldu ve ben 3 aylık hamileyim. Eşim ve ben çok mutluyuz. İnşallah bebeğimizi sağlıkla kucağımıza almak nasip olur" diye konuştu.

Ameliyatı yapan Dr. Ali İrfan Güzel ise gerçekleştirilen ameliyatın zor olduğunu söyleyerek, "Hastamız Özlem Hanım'ın rahminde miyomlar vardı. Gittiği diğer doktorlar bu ameliyatın çok riskli olacağını, rahminin alınabileceğini, çocuğunun olmayacağını söylemişti. Gerçekten de rahim alınma riski vardı. Miyomlar tamamen temizlenemeyebilirdi. Kanama gerçekleşebilirdi. Ama sonuç olarak hastamız çocuk sahibi olmak istediği için ona bu şansı tanımak zorundaydık. Başarılı da olduk. Toplamda 21 miyom çıkardık. Şu anda hastamız gebe. Gebeliğini takip ediyoruz" dedi.