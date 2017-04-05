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05 NİSAN 2017
Kanser
SAĞLIK

Meme ve yumurtalık kanserinde gen faktörü!

BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinde değişim olan kadınlarda meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin diğer kadınlara oranla çok daha yüksek olduğunu gösterdi

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:35:07 Güncelleme: 17:13:03

Genetik özelliklerin kanser gelişimindeki etkisine ilişkin literatür sonuçları, meme kanserine yatkınlığı belirleyen BRCA-1 ve BRCA-2 genlerinde değişim olan kadınlarda meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riskinin diğer kadınlara oranla çok daha yüksek olduğunu gösterdi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Şeker, birçok kanser türünde çevresel etkenler ve beslenme alışkanlığının yanı sıra genetik faktörlerin de önemli yer tuttuğunu belirterek kanser gelişiminde genetik nedenlerin payının her kanserde farklılık göstermekle birlikte yaklaşık yüzde 3-10 arasında olduğunu söyledi.

Kanser tedavisindeki önemli gelişmelerden birinin de genetik testler olduğunu ifade eden Şeker, "Birçok kanser türünde genetik mutasyonların (değişiklik) rolü olsa da günümüzde genetik testler, meme kanseri, yumurtalık kanseri ve kalın bağırsak kanserlerinde yapılmaktadır" dedi.

ULUSLARARASI ARAŞTIRMA SONUÇLARI 

Meme kanserine yatkınlık yaratan genlerin başlıca BRCA-1 ve BRCA-2 diye isimlendirilen genler olduğuna işaret eden Şeker, sağlıklı kişilerde normal hücrelerde bu genlerin DNA'nın stabilitesini sağlayarak kontrolsüz hücre büyümesini engellemeye yardımcı olduğunu ve bu nedenle tümör baskılayıcı özellik taşıdığını bildirdi. Şeker, bir kadının BRCA-1 veya BRCA-2 geninde tehlikeli bir mutasyon taşıması halinde, bu kişide hayatı boyunca meme ya da yumurtalık kanseri gelişme riskinin büyük oranda arttığına dikkati çekti.

Meme kanserine yatkınlığı ortaya koyan BRCA geninin, kanser gelişimine etkisini araştıran çok fazla sayıda uluslararası çalışma olduğunu dile getiren Şeker, şunları kaydetti: "ABD Ulusal Kanser Dairesi'nin resmi yayın organı olan Journal of National Cancer Institute'de yayımlanan makaleye göre, 2 bine yakın BRCA-1 veya BRCA-2 mutasyonu olan kadında meme kanseri riski yüzde 60, yumurtalık kanseri riski 59 olarak bulundu. John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan ve BRCA mutasyonunun etkisini araştıran 10 büyük çalışmanın ortak sonucunda da BRCA mutasyonu olanlarda meme kanseri riski yüzde 57, yumurtalık kanseri riski yüzde 40 olarak tespit edildi."

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