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Kalp Haftasında pedallar şehitler için döndü!

Sağlık çalışanları ve bisikletli vatandaşların katılımı ile ''Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu'' bisiklet turu düzenlendi

11 Nisan 2017 Salı, 17:13:17 Güncelleme: 17:17:19

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Dr. Abdullah Emre Güner, Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir, Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkan Yardımcısı Afacan Dilekçi, sağlık çalışanları ve bisikletli vatandaşların katılımı ile ''Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu'' bisiklet turu düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, TKHK İstanbul Geneli (Beyoğlu, Anadolu Kuzey, Anadolu Güney, Bakırköy, Çekmece ve Fatih) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterlikleri ve Kalbin İçin Pedalla grubunun destekleriyle 09 Nisan Pazar günü ''Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu'' bisiklet turu gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı önünden başlayan bisiklet turuna, yaklaşık bini aşkın sporsever katıldı. ''Kalp Haftası & Kalbin İçin Pedalla Halk Turu'' ile birlikte ülkemizde bisikletli yaşamın gelişmesini, farkındalığın arttırılması ve Kalp Haftası vesilesiyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekilmesinin hedeflendi. Avrupa ve Asya kıtaları arası geçişin bisikletler ile yapıldığı turda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan kısa tören ile hain darbe girişimine karşı kahramanca vatanımızı savunan şehitlerimizin anısına karanfil bırakılıp, dua okundu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, güzel ve anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek, “ Esas amacımız sağlığımızı kaybetmeden, sağlıklı kalabilmektir. Bizim amacımız koruyucu hekimlik, koruyucu sağlık sisteminin daha gelişmesini sağlamaktır. Bisiklet, 7’den 70’ine kadar herkesin yapabileceği bir spor dalı, üstelik ulaşım aracı olarak kullanabilirsiniz. Sadece çocukluk çağının değil yetişkinlik çağında da herkesin bisiklet sürmesini tavsiye ediyorum. İnşallah bu tarz etkinliklerin daha fazla gerçekleştirerek, günlük yaşamda bisiklet kullanımı yaygınlaştıracağız. “ diyerek düşüncelerini ifade etti.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen bisiklet turu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sonlandı.

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