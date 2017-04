Zorlu yaşam mücadelesini kazandı!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Kasım 2016'da 5 aylıkken 390 gram ağırlığında ve ikiz eşi olarak doğan bebek Özekmekçi, ESOGÜ Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nden 2 kilo 700 gram olarak taburcu oldu.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN EN KÜÇÜK BEBEKLERDEN...

Minik bebek; annesi, babası, 6 yaşındaki ablası ve kendisinden 1 ay önce taburcu edilen 630 gram ağırlığında doğmuş olan ikiz kardeşi ile beraber mutlu ve sağlıklı bir yaşama adım attı. Zorlu bir yaşam mücadelesi veren bebeğin doktorları Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neslihan Tekin ve Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Aydemir duydukları mutluluğu dile getirdiler. Doktorlar, bebeğin Türkiye'de yaşayan en küçük bebeklerden biri olmasının yanı sıra prematüreliğin ciddi kalıcı sorunları olan akciğer, göz, işitme ve nörolojik problemlerden etkilenmeden yaşamasının memnuniyetlerini bir kat daha artırdığını ifade ettiler.

Prof. Dr. Tekin ve Doç. Dr. Aydemir, prematüre bebeklerin yenidoğan uzmanlarının gözetiminde, deneyimli bir yenidoğan yoğun bakım ekibi tarafından bakılmaları ve büyütülmelerinin sekelsiz (kalıcı bir işlev ya da doku bozukluğu yaşamadan) olarak topluma kazandırılmalarında çok önemli olduğunu vurguladılar.

Bebeğin annesi Emine Özekmekçi ise duygularını, "Uzun çabalar sonucunda 25 haftaya kadar gelmiştik. Kadın doğum doktorları bebeğimin yaşama şansının olmadığını ve yaşamının sonlandırılması gerektiğini söylediler. Daha sonra ESOGÜ Hastanesi'nde doğum yaptım. Doğduklarında çok küçüktüler ve doğum kiloları çok azdı. Ama doktorlarımızın bilgi ve deneyimleri sayesinde hayata tutundular. Hemşirelerimiz onlarla kendi çocukları gibi ilgilendiler. Doktorlarımızla her zaman iletişim halinde olduk, her sorduğumuz soruyu sabırla ve güler yüzle cevapladılar. Yoğun Bakım Ünitesi evimiz gibi olmuştu. Emeği geçen güler yüzlü doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ederiz. Şu an kızlarım yanımda ve çok mutluyuz, herkese sonsuz teşekkürler" şeklinde ifade etti.