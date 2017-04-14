Obezite geni taşıyanlar zayıf kalabilir mi?

Yağ miktarımızı, aşırı kilolu ya da obez olup olmayacağımızı belirleyen FTO (obezite) geninin, zayıf olmamıza bir engeli yok. “Obezite geni taşıyor olabilirsiniz ama bu sizin sağlıklı bir kiloda olmanıza asla engel değil” diyen uzmanlar, obezite ile savaşmak için bol hareket, yürüyüş, egzersiz ve sağlıklı beslenme önerisinde bulunuyor.

YAĞLANMA GENLERİNE SAHİP OLSANIZ DA...



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Defne Kaya, yağlanma genine sahip olanların da sağlıklı kiloda kalabileceğini söyledi.

Genlerin kişinin birçok özelliğini belirlemekle birlikte çevre ve yaşam tarzıyla da ilişkide olduğunu belirten Defne Kaya, şöyle konuştu: “Yağ miktarımızı ve obezitemizi belirleyen FTO (obezite) geni, bizim aşırı kilolu ya da obez olup olmayacağımızı belirliyor. Peki, kilolu olup olmayacağımızı belirleyen bu genin kilo vermemizde de olumsuz bir etkisi var mı? British Medical Journal (BMJ)’da yayımlanan bir makalenin yazarları, zayıflayamayanlar için “geninizi suçlamayı artık bırakın.”

Sekiz ayrı çalışmadan elde edilen verilerin incelendiği bu makale toplamda 9 bin 563 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş ve kilo vermek için diyet, egzersiz, ilaç ve davranış tedavisi kombine olarak uygulanmış, kilo ile genetik ilişki incelenmiştir. Bu makalenin iki güzel sonucu var:

1) FTO geninin zayıf olmamıza bir engeli yok.

2) Hiçbir tedavi yöntemi birbirinden daha iyi ya da kötü değil.”

Giderek artan obezite sorununun tedavisinde, bu bulgunun önemli bir buluş niteliği taşıdığını belirten Doç. Dr. Defne Kaya, “Obezite geni taşıyor olabilirsiniz ama bu sizin sağlıklı bir kiloda olmanıza “asla” engel değil. Obezite ile savaşmak için bol bol hareket edin, yürüyün, egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve mutluluk kaynaklarınızı hayatınızda tutun. Sağlıklı ve mutlu kalın” tavsiyesinde bulundu.