Kanser hastalarına tavsiyeler: Sağlıklı beslenin, spor yapın!

SAĞLIK HABERLERİ
14 NİSAN 2017

GENEL SAĞLIK

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı

Şişen Karnından Çıkanlar Şaşırttı
Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ: Her türlü tedbir alındı
Hastanın kulağından örümcek çıktı!

Hastanın kulağından örümcek çıktı!
Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da

Dünyanın gözü patentli "Tersavar"da
Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak

Duruş bozukluğunu tartı ile anlamak
Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

Kanser ilaçlarında sıkıntı var mı?

ANNE VE ÇOCUK

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı

Çenesinde tümör bulunan Yaşar'a Kaymakamlık sahip çıktı
Altını ıslatan çocuklar için özel çay

Altını ıslatan çocuklar için özel çay
Minik Berat görmek istiyor

Minik Berat görmek istiyor
Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?

Okula giden çocuklar nasıl beslenmeli?
Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?

Çocuğumu teknolojiden uzak tutamıyorum ne yapmalıyım?
Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

Çocuğun kulağından sinek larvaları çıktı

KALP SAĞLIĞI

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"

"Sabah egzersizi kalp krizi riskini arttırıyor"
Aort Damarı neden yırtılır?

Aort Damarı neden yırtılır?
Kalp krizi anında acil müdahale yolları

Kalp krizi anında acil müdahale yolları
Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu

Prof. DR. Bingür Sönmez Kalp hastalarına önerilerde bulundu
Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Kalp hastalıkları konusunda neler yapmalıyız?

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

Dikkat kalp ölüm nedenlerin başında!

ENFEKSİYON VE SALGIN

Ölümcül virüsler araştırılacak

Ölümcül virüsler araştırılacak
AIDS'nin tedavisi var mı?

AIDS'nin tedavisi var mı?
Epidermal kist

Epidermal kist
Kokulu silgiler bağımlı yapıyor

Kokulu silgiler bağımlı yapıyor
Ebola virüsünde son durum

Ebola virüsünde son durum
Ebola virüsü Türkiye

Ebola virüsü Türkiye

KANSER

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor

Akrep zehrinden kanser ilacı üretmek için çalışılıyor
Kanseri tiyatroyla yenecek

Kanseri tiyatroyla yenecek
"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"

"Türkiye'de kanser oranı batıya göre az"
Kanseri gelinlik provasında öğrendi

Kanseri gelinlik provasında öğrendi
Kansere karşı diyet ve egzersiz

Kansere karşı diyet ve egzersiz
Meme kanserinin sırrı çözülüyor

Meme kanserinin sırrı çözülüyor

SAĞLIKLI BESLENME

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor

Yoğurttaki katkı maddesi tartışması büyüyor
"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"

"50 gram yeterliyken 150 gram şeker tüketiyoruz"
Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin

Karatay hocaya uymayın 'bal' yiyin
Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt

Canan Karatay'dan bal satıcılarına yanıt
Tarçının faydaları nelerdir?

Tarçının faydaları nelerdir?
Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

Bağışıklığı güçlendiren besinler nelerdir?

NÖROLOJİ

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?
Neden unutuyoruz?

Neden unutuyoruz?

Parkinson hastalığına kızılcık macunu

Parkinson hastalığına kızılcık macunu
Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?

Hangi belirtiler Alzheimer'ı düşündürmeli?
Her unutkanlık Alzheimer mıdır?

Her unutkanlık Alzheimer mıdır?
Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

Alzheimer'ın tedavisi var mıdır?

CİNSEL SAĞLIK

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?

Genital bölge (vajina) temizliği nasıl yapılmalı?
Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?

Sağlıklı cinsellik için hangi besinler tüketilmeli?
Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?

Sağlıklı yaşam için haftada kaç kez seks yapılmalı?
Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?

Ertesi gün hapında doğru bilinen yanlışlar neler?
Kürtaj bir korunma yöntemi midir?

Kürtaj bir korunma yöntemi midir?
Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

Ertesi gün hapı bebeğe bir zararı var mı?

ESTETİK CERRAHİ

Mucize gözaltı kremi

Mucize gözaltı kremi
Dünyanın en kapsamlı yüz nakli

Dünyanın en kapsamlı yüz nakli
Ağda kullananlar dikkat!

Ağda kullananlar dikkat!
"İstenmeyen tüyler" tartışması!

"İstenmeyen tüyler" tartışması!
Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!

Yüzdeki lekeleri böyle yok edin!
Hangi sabun neye yarıyor?

Hangi sabun neye yarıyor?

RUH SAĞLIĞI

Halüsinasyon uyaran titrek halka

Halüsinasyon uyaran titrek halka
Metrobüste sinirler gergin

Metrobüste sinirler gergin
Bilim eşinize iyi bakın diyor

Bilim eşinize iyi bakın diyor
Uyutup, uyandırıyorlar ama...

Uyutup, uyandırıyorlar ama...
Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir

Çocuğunuz bunları yapıyorsa disleksi olabilir
Sosyal medya depresyonu

Sosyal medya depresyonu
Kanser
SAĞLIK

Kanser hastalarına tavsiyeler: Sağlıklı beslenin, spor yapın!

Dr. Naziyet Köse, doğru beslenmenin kanser hastalarının gerek kemoterapi, gerekse kemoterapi sonrası takipleri sürecinde çok büyük önem taşıdığını belirtti

14 Nisan 2017 Cuma, 12:59:01 Güncelleme: 13:03:09 İHA

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziyet Köse, doğru beslenmenin kanser hastalarının gerek kemoterapi, gerekse kemoterapi sonrası takipleri sürecinde çok büyük önem taşıdığını belirterek, "Tanı koyulur koyulmaz, daha tedaviler başlamadan hastalar ve yakınları daha iyi beslenme için arayışlara girmektedirler. Hekim hasta görüşmelerinde hemen her hasta ve yakını beslenme konusunda sorular sormakta ancak çoğunlukla verilen bilgiler hastayı tatmin edememektedir" dedi.

KEMOTERAPİDE BESLENME ÖNEMLİ

Kanser hastalarının sağlıklı ve enerjik olmaları, vücut ağırlığını dengelemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Naziyet Köse, vücudun temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, tedavinin yan etkilerini daha iyi tolore edebilmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması ve iyileşmeyi hızlandırmak için sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu ifade etti. Kemoterapi hastalarında beslenmenin tedavinin sonuçları üzerinde etkili olması nedeniyle göz ardı edilemeyecek bir parametre olduğunun altını çizen Köse, "Kemoterapi alan hastaların çoğu vitamin desteği veya alternatif tıp ürünleri veya daha önce pek de kullanmadıkları (arı poleni, ısırgan otu, keçi boynuzu pekmezi vb.) ürünleri kullanmaya eğilim gösteriyorlar. Kemoterapi alan hastalarda özellikle de kansızlık varsa tedaviden önce vitamin B12, folik asit ve demir düzeylerinin bilinmesi ve varsa eksikliğinin giderilmesi önemlidir. Uygun şekilde beslenen, testlerinde vitamin eksikliği olmayan hastalarda vitaminler önerilmez" diye konuştu.

SIK SIK SU İÇİN

Kemoterapi ile birlikte kanser hastasında beslenme ile ilgili bazı faktörlerin de etkilendiğini ifade eden Köse, "Kabızlık için lifli gıda (kavun, kayısı gibi) alımının artırılması ve bol sıvı tüketimi gereklidir. İshal durumunda muz, patates gibi gıdaların tüketilmesi ve ciddi hipertansiyonu yoksa tuz tüketiminin artırılması faydalı olmaktadır. Gaz ve şişkinlik şikayetleri olan hastaların nohut, kuru fasulye gibi gıdalardan uzak kalması, yemeklerini yavaş yemesi ve hava yutulmasından kaçınması gerekir. Özellikle baş-boyun bölgesine radyoterapi alan hastaların sık sık su içerek ağız kuruluğunu gidermeye çalışması önemlidir" dedi.

Kemoterapi alan hastaların yaklaşık üçte ikisinde bulantı ve kusma gözlendiğini söyleyen Köse, bulantı-kusma şikayeti olan veya kusturucu etkisi belirgin bir kemoterapi alan hastaların yağlı, sıcak ve tatlı gıdalardan kaçınmaları, bunun tersi hafif tuzlu, soğuk ve yağsız gıdalar tüketmelerini önerdi. Dr. Köse, tedavi öncesindeki bireylere de çeşitli sağlıklı beslenme önerilerinde bulunarak, "Günde en az 5 porsiyon değişik renkte sebze ve meyve tüketin. İşlenmiş tahıl ürünleri yerine tam tahıl ürünlerini (kepekli) tercih edin. Özellikle işlenmiş ve yağlı et tüketimini azaltın. Protein tüketiminizi artırın. Kemoterapinin zararlı etkilerini en aza indirmek için özellikle tedavi sırasında en az 2 litre su için. Besleyici değeri olmayan yüksek şeker ve yağ içeren yiyeceklerden uzak durun" şeklinde konuştu.

DÜZENLİ EGZERSİZ HASTAYI OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR

Kanserli hastada düzenli egzersiz yapmanın hastaların hastalıklara ait şikayetlerinin, yaşam kalitelerinin, egzersiz kapasitelerinin ve kuvvetlerinin olumlu etkilendiği ile ilgili orta düzeyde bilimsel kanıtlar olduğunu belirten Köse, "Bunun yanı sıra kanserli hastaların düzenli egzersiz yapması onların mevcut anksiyetelerini, depresyonlarını ve yorgunluk hislerini de azaltır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kronik hastalığı olan diğer hastalarda olduğu gibi kanserli hasta için egzersiz programı hazırlanırken çok daha fazla dikkat edilmeli, öneride bulunan kişinin yeterli bilgi ve deneyimi olması gereklidir. Bu egzersiz programında aerobik (kardiyo) egzersizlerin yanı sıra kuvvetlendirme egzersizlerinin de olması gerekir. Ancak bu aşamada unutulmaması gereken bir başka konu, kanser hastalarının tedavisi tamamlanınca genelde fiziksel ve psikolojik olarak çok yorgun olduklarıdır. Bu nedenle egzersize başlarken olabildiğince düşük şiddette başlayıp, kontrollü bir şekilde şiddeti ve süreyi-tekrarı artırmak gerekir. Hastalar yine bu dönemde egzersizleri evde kendilerinin yapmaları yerine gözetim altında yapmaya teşvik edilmelidir" dedi.

VÜCUT SICAKLIĞI 38 DERECENİN ÜZERİNDE İSE...

Kanserde hastanede yatan hastaların bile egzersiz programına alınmasının fayda sağladığını söyleyen Köse, "Ama kemoterapi alan hastalarda egzersiz uygulaması ile ilgili bilgiler yetersizdir. Hastaların mevcut durumu, kemoterapi programı standart bir egzersiz programı verilmesini engeller; kemoterapi alan her hasta için özel program yapılmalıdır. Ama özellikle yaşlı hastalarda hareketliliği ve fonksiyonel düzeylerini artırmak çok önemlidir" diye konuştu.

Köse sözlerine şöyle devam etti: "Hastanın kemoterapi ya da radyoterapi alırken beyaz küre sayısı 500'ün, hemoglobin düzeyi 10,5 g/dl'in, trombosit düzeyi 200 binin altında, vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde ise egzersiz programına katılmamalıdır. Kemik metastazı olan hasta yüksek şiddetli egzersiz programına katılmamalıdır. Bunların yanı sıra infeksiyonu olan hastalarda infeksiyon bulguları tamamen geçene kadar programa alınmamalıdır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi
SAĞLIK

Dikkat! Bu hastalık beyni oksijensiz bırakıyor!
Kaza sonucu yanan Aldin Yatsiç, Türkiye'de şifa bulacak!
SAĞLIK

Feci şekilde yandı! Gözleri kapanmıyor, burnunda ...
Anne akciğer, gelin bağırsak, torun kan kanseri!
SAĞLIK

Kanser yakalarını bırakmıyor! Anne akciğer, gelin ...
"Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın" deyip 112 Acil'i aradılar!
SAĞLIK

Bacağı kırılan tavuk için bakın nereyi aradılar...
Aç kalmak veya kalmamak Bütün mesele bu!
SAĞLIK

Diyette aç kalmak gerekir mi?
Obezite geni taşıyanlar zayıf kalabilir mi?
SAĞLIK

Obezite geni taşıyanlar zayıf kalabilir mi?
Kaza sonucu yanan Aldin Yatsiç, Türkiye'de şifa bulacak!
SAĞLIK

FECİ ŞEKİLDE YANDI! GÖZLERİ KAPANMIYOR, BURNUNDA ÇEKİNTİLER VAR!

"Tavuğun bacağı kırıldı, ambulans yollayın" deyip 112 Acil'i aradılar!
SAĞLIK

BACAĞI KIRILAN TAVUK İÇİN BAKIN NEREYİ ARADILAR...
Uyku apnesi belirtileri ve tedavisi
SAĞLIK

DİKKAT! BU HASTALIK BEYNİ OKSİJENSİZ BIRAKIYOR!
Kanser hastalarına tavsiyeler: Sağlıklı beslenin, spor yapın!
SAĞLIK

KANSER HASTALARINA TÜYOLAR! DOĞRU BESLENME VE SPOR ŞART!
Anne akciğer, gelin bağırsak, torun kan kanseri!
SAĞLIK

KANSER YAKALARINI BIRAKMIYOR! ANNE AKCİĞER, GELİN BAĞIRSAK, TORUN KAN KANSERİ!
Obezite geni taşıyanlar zayıf kalabilir mi?
SAĞLIK

OBEZİTE GENİ TAŞIYANLAR ZAYIF KALABİLİR Mİ?