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Ameliyata sigarayı bırakarak hazırlanın!

Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, “Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Ameliyat kararı alınınca sigara içilmemesi çok önemli" dedi

20 Nisan 2017 Perşembe, 15:50:29 Güncelleme: 16:47:14

Sigara kullanımı ameliyatlara bağlı komplikasyon oranını artırarak tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilese de, bırakmak için hiçbir zaman geç değil... Şanslıyız ki, vücudumuz sigarayı bırakır bırakmaz saatler içerisinde iyileşmeye başlıyor ve olumlu etkiler görülüyor.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, “Sigara ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyi. Ameliyat kararı alınınca sigara içilmemesi çok önemli. Çünkü bu, ameliyat sonrası iyileşmenin hızlanmasını ve komplikasyon oranının düşmesini sağlıyor” dedi.

Önlenebilir hastalık nedenleri arasında ilk sıralarda yer alan sigara sağlıkla ilgili birçok konuda kısıtlayıcı rol oynuyor. Sigara sadece sağlımızı değil, sağlıklı olmak için gerekli tedavileri de etkiliyor. Akciğerler ve kalbin çalışma ritmini etkileyerek, ameliyat sırasındaki riski artırabiliyor. Yrd. Doç. Dr. Açıl, “Bu nedenle sigara kullanan kişilerin herhangi bir ameliyat kararı alınır alınmaz bu alışkanlıklarını terk etmeleri gerekiyor” diyor. Sigarının bırakılması halinde olumlu sonuçların hemen alındığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Açıl, “Sigara bırakıldıktan 12 saat sonra kandaki nikotin ve karbonmonoksit seviyeleri düştüğü için kalp ve akciğerler daha iyi çalışmaya başlıyor. Bununla birlikte kan akımının iyileşmesi bir günden kısa sürüyor ve sağlık üzerindeki olumlu sonuçlar her geçen gün artıyor” diyor.

"NE KADAR ERKEN O KADAR İYİ"

Hastalara ameliyattan önce ve sonra mümkün olduğunca uzun bir süre sigara içmemelerini hatta bırakmalarını önerdiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, cerrahinin tipine bakılmaksızın tüm ameliyatlarda benzer etkilerin gözlendiğine işaret ediyor. Yrd. Doç. Dr. Açıl, sözlerine şöyle devam etti: “Sigara kullananlar cerrahi sırasında özel ilgi ve tedaviye ihtiyaç duyar. Çünkü sigara kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar anestezinin risklerini de artırır. Sigara içmeyenlerde ise sağlıklı kalp, kan damarları, akciğer ve sinir sistemine bağlı olarak anestezi daha güvenli ve tahmin edilebilir olur. Sigaraya bağlı yan etkilerden en fazla etkilenen organların başında ise kalp geliyor.”

SİGARA KULLANANLARIN AKCİĞERLERİ DAHA HASSAS

Sigara kullanımının anestezi sonrasında akciğer komplikasyonu geçirme riskinin içmeyenlere oranla 6 kat artırdığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, sözlerini şöyle sürdürdü: “Akciğerlerdeki küçük hava yollarının daralmasına neden olan sigara, akciğerleri solunum komplikasyonları, kronik öksürük gibi enfeksiyonlara açık hale getirir. Sigara kullanan kişilerin akciğerleri daha hassas olduğundan anestezi sırasında bronkospazm komplikasyon riskinin artmasına neden olur.”

Sigara kullanan bir kişinin, dumanın akciğerler üzerinde yarattığı zararlı etkilerden kurtulması için haftalar geçmesi gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Meltem Açıl, “Ameliyattan altı hafta önce sigarayı bırakarak anestezi sırasında oluşabilecek solunum sıkıntılarının önüne geçmek mümkün olabiliyor” dedi. 

YARALARIN İYİLEŞMESİNDE DE ETKİLİ

Cerrahiden sonra sigaraya devam etmenin komplikasyon riskini uzatacağını anlatan Yrd. Doç. Dr. Açıl, “Cerrahi sonrasında dokuların iyileşmesi için oksijen gerekir. Ancak sigara içen kişilerin vücudunda daha fazla karbon monoksit vardır ve kandaki toksinler dokuların iyileşme süresini olumsuz etkiler. Aynı zamanda enfeksiyon gelişme riski de artar. Yaraların daha zor iyileşmesi hastanede kalış süresinin de uzamasına neden olur. Bu nedenle ameliyat sonrasında da sigara ve dumanına maruz kalmamak yarar sağlayacaktır” diye konuştu.

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