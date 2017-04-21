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21 NİSAN 2017
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Diyetisyen Selahattin Dönmez
SAĞLIK

Diyetisyen Selahattin Dönmez "Haftada en az üç kez ton balığı tüketin"

Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Haftada en az üç kez ton balığını 7’den 70’e her yaş grubuna öneriyorum" açıklamasında bulundu

21 Nisan 2017 Cuma, 11:13:00 Güncelleme: 11:24:22

Yüksek omega 3 ve protein değerleriyle yılın her mevsiminde balık tüketimine imkân sağlayan ton balığı ile ilgili konuşan Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, “Bir deniz ürününün bünyesindeki cıva miktarı, balığın yapısı ile alakalı değil; yetiştiği alanın kirliliği ile ilgilidir. Bu nedenle okyanuslarda yaşayan ton balıkları, iç denizlerde yetişen balıklara oranla çok daha güvenlidir. Haftada en az üç kez ton balığını 7’den 70’e her yaş grubuna öneriyorum” dedi.

"YÜZDE 100 GÜVENLİ"

Son dönemde sağlıklı yaşam trendinde önemli bir yere sahip ton balığıyla ilgili merak edilenlere yanıt veren Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, kendi mutfağında ve danışanlarının beslenme planlarında sıklıkla ton balığına yer verdiğini vurguladı. En çok merak edilen konu cıva ile ilgili de akıllardaki soruları gideren Dönmez, Hint, Atlantik ve Pasifik Okyanusu’nda avlanan ton balıklarında cıva birikiminin gerçekleşmediğini belirterek, ton balığının yüzde 100 güvenli olduğuna değindi.

"MÜKEMMEL BİR PROTEİN KAYNAĞI"

Proteinin beslenmedeki yerine değinen Dönmez, “Ton balığı mükemmel bir protein kaynağıdır. 100 gram ton balığı yaklaşık 22-24 gram protein içerir. Bu miktar bir kişinin günlük alması gereken protein miktarının yüzde 30-40 kadarını karşılar. Ton balığı doğal, katkısız olmakla birlikte selenyum, fosfor, magnezyum, demir gibi mineralleri, B12, A, D ve E gibi vitaminlerin de önemli kaynağı. Birçok araştırma omega 3 ve proteince zengin ton balığını haftada en az 3 kez tüketmenin çocuklarda IQ değerlerini artırabildiğini, kişisel ve sosyal becerilerini geliştirebildiğini, yetişkinlerde de dinç bir kas yapısı sağlanabildiğini belirtmektedir. Bu sebeple haftada en az 3 kere ya da daha fazla ton balığı yemek yaşam boyu zinde kalmak açısından çocukluk döneminden itibaren çok önemlidir” diye konuştu.

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