Antalya’nın Kepez ilçesi’nde yaşayan Ali İhsan (39) ve İlknur Yıldırım (35) çiftinin ikinci çocukları Özge, 3 yıl önce 6.5 aylık olarak dünyaya geldi.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre; Baba Yıldırım’ın iddiasına göre, özel hastanede kateter takılan Özge’nin sol bacağı kangren oldu ve 13 günlükken kesildi. Kızının bacağının yanlış iğne nedeniyle kesildiğini öne süren baba yıldırım, hukuk mücadelesi başlattı ancak savcılık suç unsuru görmediği için dava açılmadı. yıldırım ise stajyer doktoru tartakladığı gerekçesiyle 1 ay hapis yattı. 3 yaşına gelen Özge, maddi imkânsızlık nedeniyle fizik tedaviye gidemeyince yürümeyi öğrenemedi. Kızının yürüyen çocukları gösterip ağlamasına dayanamayan alüminyum doğrama ustası olan baba Ali İhsan Yıldırım, 150 tl maliyetle evlerine alüminyum ve ipten bir düzenek yaptı. Tavana düzeneği monte eden yıldırım, uzun bir ip yardımıyla Özge’yi bu düzeneğe bağlayıp yürümesini sağladı. Her akşam işten gelen babasıyla 2 saat bu düzenek sayesinde yürüyen Özge, mutluluktan havalara uçtu.

CUMHURBAŞKANI BABAYLA KONUŞTU

Yıldırım ailesi’nin dramının medyada yer almasının ardından Türkiye Özge için seferber oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzlerce kişi, destek için aileyi aradı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün telefonundan Baba Yıldırım ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her türlü desteği vereceklerini söyledi. Erdoğan, hukuki destek isteyen baba Yıldırım’a, “Yanınızdaki belediye başkanımız aynı zamanda avukat. Kendisi hukukçu olduğu için süreci takip edecekler. Biz de Hakan kardeşimizi takip edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Tütüncü ise “Bu, hepimizin yüreğini parçalayan bir manzara. Elimizden gelen her türlü yardımı belediye olarak sağlayacağız. Özel bir avukatlık bürosu vasıtasıyla konuyu takip ettireceğiz. Kendilerine en iyi şekilde destek vereceğiz. yüreği yanan baba da bizim, minik Özge de bizim” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR TEDAVİ MASRAFINI ÜSTLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi de Özge’nin daha iyi yürüyebilmesi için fizik tedavi masraflarını üstlendi. aralarında fizyoterapist, psikolog ve özel eğitimcinin bulunduğu 4 kişi, ailenin evine giderek Özge’yi muayene etti. Babanın yaptığı düzeneğin Özge’nin yürümesine fayda sağladığını söyleyen uzmanlar, daha profesyonel bir yürüme eğitimi alması için küçük çocuğu antalya Büyükşehir Özel eğitim Okulu’na davet etti. Uzmanlar, 6 ayda bir değişmesi gereken protez bacağın yerine ise ilerleyen zamanlarda daha gelişmiş bir protez takılacağını ifade etti.

DOSYA YENİDEN AÇILACAK

Antalya Valiliği de Özge’nin tedavisi için harekete geçti. Kepez Devlet Hastanesi’ne yönlendirilen Özge, burada muayene edildikten sonra ilk fizik tedavi işlemini gördü. Öte yandan, cumhuriyet savcılığı, babadan kızının bacağının kesilmesine neden olan sorumlularla ilgili tekrar suç duyurusunda bulunmasını istedi. Suç duyurusunun ardından, daha önce kapanan dosyanın yeniden açılacağı ifade edildi. Baba Yıldırım, “Gelişmeler acımızı biraz olsun hafifletti. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.