Canan Karatay
SAĞLIK

Canan Karatay'dan hurma açıklaması!

"Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammed zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı?" açıklamasında bulunmuştu, sebebini açıkladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:04:56 Güncelleme: 17:51:50 HABERTURK.COM

Prof. Dr. Canan Karatay, önceki gün "Zeytinle açılacak oruç. Hz. Muhammed zeytinle açardı. Hurma nereden çıktı?" açıklamasında bulunmuştu.

Habertürk TV'de HT Gündem'e katılarak, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Ben, 'hurma yemeyin' dedim ama hangi hurmayı yemeyin dedim. Yine dediklerim biraz çarpıtıldı. Ben, İsrail'den gelen GDO'lu hurmaları yemeyelim dedim. Çünkü İsrail'den, Tunus'tan gelen hurmalar GDO'lu ve de çok büyük. Hakiki hurmalar küçüktür, hem de çok pahalıdır. Eğer bulursanız onunla tabii ki iftar açabilirsiniz. Yanlış anlaşılmasın fakat şunu da belirtmek istiyorum ki; ülkemiz zeytin cennetidir. Benim babam Beyoğlu müftüsüydü, ben 500 yıllık müftü ailesinden geliyorum. Onların torunuyum, babamı 1966 senesinde kaybettik, nur içinde yatsın. O zamana kadar, bizim soframıza hiç hurma gelmedi. Türkiye'de hurma yoktu. Ben onu söylemek istiyorum ama hakiki hurmayı tabii ki kullanabilirler, lütfen yanlış anlaşılmasın" dedi.

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