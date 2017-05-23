Televizyon kilo verme
SAĞLIK

Televizyondan uzak yemek kilo vermeyi kolaylaştırıyor!

Televizyon, bilgisayar ve telefon gibi dikkat dağıtıcı cihazları takip etmeden yemek yiyenler daha kolay kilo veriyor

23 Mayıs 2017 Salı, 12:03:56 Güncelleme: 12:12:14 İHA

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre televizyon, bilgisayar ve telefon gibi dikkat dağıtıcı cihazları takip etmeden yemek yiyenler daha kolay kilo veriyor.

İHA'da yer alan habere göre; yemek yerken televizyon izlemek, ya da bilgisayar oynamak çağın normalleşen adetleri haline gelirken Amerika'da yapılan bir araştırma, bu yeni alışkanlığın zararlarını ortaya çıkardı. Kuzey Karolina Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre dikkat dağıtıcı cihazları, yemek esnasında uzak tutmak kilo vermeyi kolaylaştırıyor.

"DİKKATLİ VE BİLEREK YEMEK İLE KİLO KAYBI ARASINDA İLİŞKİ VAR"

Araştırmada katılımcılara diyet kapsamında abur cuburlar dahil istedikleri tüm yemekler temin edilirken, yemekleri daha dikkatli bir şekilde tüketmeleri istendi. Yemek esnasında sadece yemeğe odaklanarak ve alınan her lokmayı hissederek tüketen katılımcıların, diğerlerine göre daha fazla kilo verdiği ortaya çıktı. Öte yandan 6 ay sonra aynı katılımcılarla yapılan diğer araştırmada yemeğini dikkat dağıtıcılardan uzakta hissederek yiyenlerin yüzde 75'inin tekrar kilo almadığı gözlendi.

Araştırmayı yürüten Carolyn Dunn, "Sonuçlar gösteriyor ki dikkatli ve bilerek yemek ile kilo kaybı arasında önemli bir ilişki var. Araştırmada dikkat dağıtıcı cihazlardan uzakta daha dikkatli yemek yiyenlerin daha çabuk kilo verdiğini gördük" şeklinde konuştu.

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