Ak Parti 2017 Bakanlar Kurulu yeni kabine listesine göre yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından Başbakan Binali Yıldırım, Külliye'de yeni kabineyi açıkladı. Yeni kabineye göre; Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı oldu.

AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

13 Temmuz 1954'te Samsun'da doğan Ahmet Demircan, tıp doktoru. Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Genel Cerrahi İhtisası yaptı. Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı Doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yaptı. 20 ve 21. Dönemde Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümette Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönemde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

RECEP AKDAĞ KİMDİR?

8 Mayıs 1960'ta Erzurum'da doğdu. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akdağ; Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzman oldu.

Bir yıl süreyle Londra'da kan hastalıkları üzerine çalıştı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcılığı, Satınalma Komisyonu Başkanlığı ve Tıp Dergisi Editör Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak ders verdi. 1999'da profesör oldu. 100'ün üzerinde makalesi ve tebliği yayımlandı. 1996'da İstanbul Tabip Odasından "Yılın Makalesi" ödülünü aldı.

22 ve 23. Dönemde Erzurum Milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı yaptı. 61. Hükümette yeniden Sağlık Bakanlığı görevine atandı. 19 Temmuz 2017'de açıklanan yeni kabineye göre Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakan Yardımcısı oldu.

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