Sadık Efe'nin yanan yüzü yenilenecek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavi gören 10 yaşındaki Sadık Efe Tufan'ın 6 yıl önce yanan yüzü, 'doku genişletici uygulaması' ile tedavi edilecek.

DHA'nın haberine göre; Bursa'da 2011 yılında, henüz 4 yaşındayken evlerinde çıkan yangında sol yanağı, alnı ve boğazı yanan Sadık Efe Tufan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi ediliyor. Sadık Efe Tufan'ın 6 yılda 6 kez ameliyat olduğunu, ancak oğlunun daha iyi görünüme kavuşması için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldiklerini söyleyen Osman Tufan, "Burada görüştüğümüz doktorumuz Prof. Dr. Ömer Özkan, yüzdeki yanık alanları sağlam dokularla kapatmayı amaçladığını söyledi. Biz de çok mutlu olduk. Çünkü oğlumun yüzünde iz olmasını istemiyorum. Ameliyatın en erken iki hafta sonra yapılacağını öğrendik, sabırla bekliyoruz" dedi.

DOKULAR GENİŞLETİLİP NAKLEDİLECEK

'Doku genişletici uygulaması' adı verilen yöntemle oğlunun yüzündeki yanık alanların sağlam dokuyla kapatılacağını söyleyen Osman Tufan, "Sağlıklı dokuların altına silikon balon yerleştiriyorlar. Birkaç günde bir konulan balon şişiriliyor. Yüzdeki sağlıklı dokular genişletiliyor. Yanık izli alanlar çıkartılıp, genişletilen sağlıklı doku ile yer değiştirilecek" diye konuştu.

BURSA'DAN TEDAVİ İÇİN GELDİ



Sadık Efe Tufan sise "Üç aylığına tedavi için, Bursa'dan Antalya'ya geldik. Yanağımdaki yanık izlerini tedavi ettirmek istiyoruz. Yaşadığım yangını hatırlamıyorum. Altı kez ameliyat oldum, yedinci ameliyatımı doktorum Ömer Özkan hocamız yapacak. Alnımda ve yüzümdeki şişliklerden elde edilen deriyi yanık yerlere dağıtacaklar. Birinci ameliyatta yaralı cilt alınacak ikinci ameliyatta ise yeni deri nakledilecek. İki ameliyatta tedavim bitecek" diye konuştu.