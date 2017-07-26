Obezite bir yılda 4 milyon can aldı

Dünya genelinde 195 ülkede gerçekleştirilen "Obezitenin Küresel Sağlık Yükü" başlıklı çalışma, erişkin obezitesinde yüzde 35 ile Mısır'ın, çocukluk çağı obezitesinde yüzde 13 ile ABD'nin ilk sırada yer aldığını, 2015'te 4 milyon kişinin kilo fazlalığıyla ilişkili nedenlerden ötürü yaşamını yitirdiğini ortaya koydu.



Obezitenin küresel sağlık yükünü değerlendirmek amacıyla, 195 ülkenin verileri kullanılarak yapılan çalışma, dünyada 2 milyardan fazla kişinin aşırı kilolu ya da obez olduğunu gösterdi.

Küresel Hastalık Yükü Uluslararası Araştırma Grubunca yürütülen ve Gates Vakfı tarafından desteklenen çalışmada, 1980-2015 yılları arasında dünyada kilo fazlalığı ile obezite trendleri ve 195 ülkede kilo fazlalığının hastalık yükü ile ilişkisi değerlendirildi.Sonuçları, ABD'de "New England Journal of Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmayla, 2015 itibarıyla dünyada 108 milyon çocuk ve 604 milyon erişkinin obez olduğu, toplam fazla kilolu ve obez sayısının ise 2,2 milyarı aştığı belirlendi.Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, obezitenin tüm dünya ülkeleri için ciddi bir sağlık sorunu ve kronik hastalık gelişimi açısından da önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.Dünyada birçok ülkede obezite üzerine önemli çalışmalar yapıldığını ifade eden Yıldız, söz konusu çalışmanın da bu alanda yapılmış en geniş değerlendirme olduğunu aktardı.

Yıldız, obezite görülme sıklığındaki artışın daha önce birçok küçük çaplı çalışmada gösterildiğini ancak bu çalışmayla durumun ciddiyetinin küresel ölçekte ve 195 ülke için karşılaştırmalı olarak ortaya koyulduğunu vurguladı. Yıldız, şunları kaydetti:"Kilo fazlalığı ve obezite dünyanın her yerinde, hem yüksek hem orta ve hem de düşük gelirli ülkelerde artarken, özellikle 73 ülkede 1980'den bu yana artış oranları 2 kata ulaşmış durumda. Bu 73 ülke arasında dünyanın en kalabalık 20 ülkesinden 13'ü de yer alıyor. Erişkin obezitesinde yüzde 35 ile Mısır, çocukluk çağı obezitesinde yüzde 13 ile ABD ilk sırada yer alıyor. Dünyada en fazla obez erişkin ve çocuk Çin'de yaşıyor.

Ülkemizde 1980'den 2015'e kadar erkeklerde kilo fazlalığı yüzde 36'dan yüzde 45'e, obezite yüzde 11'den yüzde 21'e, kadınlarda kilo fazlalığı yüzde 30'dan yüzde 32'ye, obezite ise yüzde 21'den yüzde 35'e yükselmiş görünüyor. Benzer şekilde 1980'den 2015'e kadar erkek çocuklarda kilo fazlalığı yüzde 7'den yüzde 13'e, obezite yüzde 2'den yüzde 7'ye, kız çocuklarda kilo fazlalığı ise yüzde 9'dan yüzde 11'e, obezite yüzde 2'den yüzde 6'ya ulaşmış durumda."

"OBEZİTEYE BAĞLI ÖLÜMLER TRAFİK KAZALARINA BAĞLI ÖLÜMLERDEN FAZLA"

Vücut ağırlığındaki artışın, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, kronik böbrek hastalığı ve çeşitli kanserlerin de aralarında bulunduğu birçok hastalık ve ölümle ilişkili olduğunun altını çizen Yıldız, sonuçları yeni açıklanan çalışmayla, küresel ölçekte obezite ile hastalık yükü ve ölüm ilişkisinin de mercek altına alındığını anlattı.

Prof. Dr. Yıldız, obeziteye bağlı ölüm oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Çalışma sonuçlarına göre yalnızca 2015 yılında kilo fazlalığı ile ilişkili 4 milyon ölüm gerçekleşti. Bu rakam aynı yıl trafik kazalarına bağlı ölümlerin üç katından daha fazla. Obeziteyle ilişkili ölümlerin 3 milyondan fazlasını kalp damar hastalığı olan ya da diyabetli bireyler oluşturuyor."

Çalışmanın son 35 yıl içerisinde obeziteyle ilişkili ölüm ve hastalık oranlarında yüzde 28-35 artışa işaret ettiğini, bu oranların ülkeler arasında önemli farklılıklar gösterdiğini vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:"En yüksek nüfusa sahip 20 ülke arasında obeziteye bağlı ölümlerin en fazla görüldüğü ülke Rusya. Buna karşılık son 25 yıl içinde yaşa göre standardize edilmiş obezite ilişkili ölüm ve hastalık oranlarında sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 37'lik düşüş ile Türkiye obezitenin sağlık yükünü en çok azaltmış ülke konumunda. Ülkemizde obezite görülme sıklığı artmasına rağmen obezite ilişkili ölüm ve hastalık oranları artmıyor hatta azalıyor, dolayısıyla obeziteye bağlı sağlık yükü azalıyor."Çalışmanın, dünyada her 3 kişiden birini etkileyen kilo fazlalığı ve ilişkili hastalıkların çok önemli bir toplum sağlığı problemi olduğunu ortaya koyduğunu belirten Yıldız, obezitenin önlenmesinde ve yönetilmesinde birey, özel sektör ile sivil toplum örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

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Yıldız, obeziteyle mücadelede başarılı olabilmek için uluslararası iş birliği çerçevesinde ülke yönetimlerinin liderliğinde sistemli programların düzenlenmesi, yatırım yapılması ve sonuçların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.